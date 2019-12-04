大師鏈宣布進軍大陸 陸委會：應依規定申請審查

（中央社記者王承中、繆宗翰台北4日電）網路平台「大師鏈」今天舉行國際記者會，宣布進軍中國大陸。對於外界質疑有紅色力量介入，大師鏈表示，他們不是台灣的媒體，也不是大陸媒體，更不是紅媒。

陸委會指出，「大師鏈」網路平台是在台設立的公司，如規劃赴陸投資，應依「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」相關規定，向經濟部投審會提出申請，並由相關機關共同審查。

陸委會也提到，若「大師鏈」涉及為陸方政策進行「置入性行銷」，主管機關將依兩岸條例及大陸地區廣告管理辦法等相關規定處理。陸委會及相關部會將持續密切關注。

因延攬前國安局長楊國強、前軍情局長張勘平加入而引發爭議的全球華人價值內容平台「大師鏈」，今天下午在台北舉行國際記者會，宣布取得國際資金支持，進軍中國市場，前國民黨主席連戰、中企聯董事長馬鈞也應邀出席。

連戰在致詞時表示，總裁莊立平率領團隊很快交出第一張成績單，將要布局深耕中國市場，弘揚中華文化初衷，架設兩岸人民共同交流平台。

但對於大師鏈引發的爭議，連戰在會前、會後面對媒體提問時，都沒有回應。

由於延攬前情治首長，再加上外傳大師鏈成為首家獲中國同意落地的台灣媒體，遭質疑有紅色力量介入其中。對此大師鏈也發布新聞稿澄清，大師鏈既非傳統媒體，更非所謂紅媒，不可能以媒體形態經營大陸市場，若真如部分媒體所說的紅媒，怎還需要拓展大陸市場。

大師鏈指出，大師鏈只是導入區塊鏈核心技術的新型態內容平台，延伸生態鏈的應用場景，完全是知識經濟的商業經營模式，和一般台商並沒什麼兩樣。

大師鏈內部人士指出，楊國強、張勘平都是莊立平的好友，也都有豐富的管理經驗，在大師鏈成立初期，為避免踩到紅線，所以才請兩人在初期提供一些諮詢，但目前已經退出經營團隊。

至於連戰與大師鏈的關係，消息人士指出，連戰去年赴中參與「連習會」時，邀請一些新成員同行，當時莊立平就以「今日新聞網」董事長身分出席，作為媒體界的代表之一，兩人因此結識。莊立平向連戰提到成立大師鏈，由於內容是拉近兩岸文化交流，與連戰的兩岸和平發展基金會的目的相符，連戰也支持。

大陸委員會傍晚則以書面表示，依照兩岸條例第9條規定，涉及國家安全、利益與機密業務之退離職列管人員，進入中國大陸地區，應經內政部會同相關機關組成的審查會審查許可。

陸委會指出，相關人士如屬是類列管人員，均須依相關規定提出赴陸申請。而上述人員是否有赴陸拓展業務、設立駐點及有無指派相關人員赴陸等情形，主管機關會持續進行瞭解。

陸委會並強調，台灣人民如赴陸任職，需注意不得涉及擔任中國大陸黨政軍機關（構）職務。（編輯：楊凱翔）1081204