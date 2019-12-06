韓陣營指控黑韓 央廣：秉持專業平衡報導

（中央社記者余祥、陳秉弘台北6日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天表示，文化部所屬中央廣播電台用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，央廣高雄組多名高層也與民進黨、謝系有淵源，國家公器竟成為選舉機器，要求NCC徹查。

央廣下午發表聲明指出，秉持新聞專業、平衡報導，亦盼各方持平檢視央廣對選舉新聞之處理，還給媒體無懼外界壓力的工作空間。

王淺秋上午召開記者會表示，根據臉書公布廣告投放資料，總統蔡英文臉書廣告單日就花20萬元，他們質疑是使用競選經費還是政府預算，他們還發現有國營單位拿預算下臉書廣告，且內容不是宣傳正面績效，而是拿來攻擊韓國瑜。

韓國瑜競選辦公室團隊發言人鄭照新指出，根據臉書資料，文化部所屬的中央廣播電台針對黑韓新聞都會特別下廣告、特別推播，像是「國政配亮好牌？學者：加分但有限」、「抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢」、「學生看韓國瑜青年政見彩蛋還是空包彈？」等；並且讓民進黨競選影片在央廣Youtube平台上架，後來被檢舉才下架，央廣作為國家公器可以成為選舉機器嗎？

鄭照新更點名，央廣高雄組的新聞部經理沈聰榮掌管網路編輯組，沈曾是姚嘉文任監察院長的核心幕僚，也曾當過時任高雄市長謝長廷任內衛生局長陳永興的特助；現任董事高建智也是謝系政治人物。

鄭照新說，前副總台長李重志曾任前行政院長游錫堃幕僚，今年年初離職在NCC代理主委辦公室任職，以李對央廣的了解，面對如此違反行政中立、助選行為，若NCC沒有作為就是偏袒、偏頗，強力要求NCC徹查此事，也盼立法院徹查央廣預算分布情況，揪出這些利用國家系統、國家預算的楊蕙如們。

王淺秋質疑，央廣拿文化部補助，憑什麼拿人民納稅錢攻擊韓國瑜，央廣必須公開說明，現在他們查到的只有一小部分，是否過去還有更多對韓國瑜負面攻擊、網路霸凌都是拿納稅人錢所做的，必須讓真相水落石出。

中央廣播電台發表聲明指出，針對2020總統大選，中央廣播電台新聞部自11月起，共推出8篇專題報導，其中3篇談論蔡英文，3篇談論韓國瑜，2篇談論親民黨總統參選人宋楚瑜。

這8篇專題報導，央廣皆投放FB廣告，以擴大閱聽層面。經過FB的審核機制，有3篇准予投放廣告，共支付39.51美元（折合新台幣1185元）。（編輯：蘇志宗）1081206