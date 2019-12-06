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韓陣營指控黑韓 央廣：秉持專業平衡報導

最新更新：2019/12/06 15:57
中央廣播電台回應韓陣營指控用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，指出秉持新聞專業、平衡報導，盼各方持平檢視央廣對選舉新聞的處理。（圖取自維基共享資源；作者玄史生，CC BY-SA 3.0）
中央廣播電台回應韓陣營指控用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，指出秉持新聞專業、平衡報導，盼各方持平檢視央廣對選舉新聞的處理。（圖取自維基共享資源；作者玄史生，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者余祥、陳秉弘台北6日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天表示，文化部所屬中央廣播電台用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，央廣高雄組多名高層也與民進黨、謝系有淵源，國家公器竟成為選舉機器，要求NCC徹查。

央廣下午發表聲明指出，秉持新聞專業、平衡報導，亦盼各方持平檢視央廣對選舉新聞之處理，還給媒體無懼外界壓力的工作空間。

王淺秋上午召開記者會表示，根據臉書公布廣告投放資料，總統蔡英文臉書廣告單日就花20萬元，他們質疑是使用競選經費還是政府預算，他們還發現有國營單位拿預算下臉書廣告，且內容不是宣傳正面績效，而是拿來攻擊韓國瑜。

韓國瑜競選辦公室團隊發言人鄭照新指出，根據臉書資料，文化部所屬的中央廣播電台針對黑韓新聞都會特別下廣告、特別推播，像是「國政配亮好牌？學者：加分但有限」、「抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢」、「學生看韓國瑜青年政見彩蛋還是空包彈？」等；並且讓民進黨競選影片在央廣Youtube平台上架，後來被檢舉才下架，央廣作為國家公器可以成為選舉機器嗎？

鄭照新更點名，央廣高雄組的新聞部經理沈聰榮掌管網路編輯組，沈曾是姚嘉文任監察院長的核心幕僚，也曾當過時任高雄市長謝長廷任內衛生局長陳永興的特助；現任董事高建智也是謝系政治人物。

鄭照新說，前副總台長李重志曾任前行政院長游錫堃幕僚，今年年初離職在NCC代理主委辦公室任職，以李對央廣的了解，面對如此違反行政中立、助選行為，若NCC沒有作為就是偏袒、偏頗，強力要求NCC徹查此事，也盼立法院徹查央廣預算分布情況，揪出這些利用國家系統、國家預算的楊蕙如們。

王淺秋質疑，央廣拿文化部補助，憑什麼拿人民納稅錢攻擊韓國瑜，央廣必須公開說明，現在他們查到的只有一小部分，是否過去還有更多對韓國瑜負面攻擊、網路霸凌都是拿納稅人錢所做的，必須讓真相水落石出。

中央廣播電台發表聲明指出，針對2020總統大選，中央廣播電台新聞部自11月起，共推出8篇專題報導，其中3篇談論蔡英文，3篇談論韓國瑜，2篇談論親民黨總統參選人宋楚瑜。

這8篇專題報導，央廣皆投放FB廣告，以擴大閱聽層面。經過FB的審核機制，有3篇准予投放廣告，共支付39.51美元（折合新台幣1185元）。（編輯：蘇志宗）1081206

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