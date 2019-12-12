北市立委蔣萬安吳怡農雙帥對決 選情加溫日媒關注

日媒關注2020年立法委員選舉台北市第3選區選情，除現任立委蔣萬安（左）對決民進黨新人吳怡農（中），台北市長柯文哲率領台灣民眾黨提名的新人何景榮（右）也以第3勢力之姿投入戰局。（中央社檔案照片）

（中央社台北12日電）日媒關注明年立法委員選舉台北市第3選區選情，除現任立委蔣萬安對決民進黨新人吳怡農，台北市長柯文哲率領台灣民眾黨提名的新人何景榮，也以第3勢力之姿投入戰局。

日本產經新聞11日報導，吳怡農9日在街頭競選時呼籲，「中國無法令人信賴，（跟香港不同）台灣有選擇，年輕人要挺身而出保護未來」。

吳怡農在美國出生，畢業於耶魯大學，曾在美國大型金融機構香港分行工作，回台服役時在陸軍特戰連隊擔任下士，經歷引人注目。吳怡農伯父吳乃仁是民進黨內最大派系新潮流的創設成員，是曾任黨秘書長的重要人物。

9月決定參選立委以來，吳怡農即是蔡政府與民進黨幹部相繼站台的重點區域。

吳怡農主要以民進黨支持群對國民黨一黨獨裁時代的反感，及中間選民因香港情勢惡化等對中國持警戒感，作為訴求。

民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（前）12日一早邀請總統府資政葉菊蘭（左），在捷運中山國中站外拜票，向通勤族揮手問好。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日

尋求連任的蔣萬安是前總統蔣介石曾孫，以選情緊繃訴求團結。這個選區藍大於綠，從2008年單一選區兩票制後，3次立委選舉都由國民黨候選人拿下。

不過，地方人士說，蔣萬安面臨年輕族群政黨支持薄弱，對選情無法等閒視之。

蔣萬安是留美碩士，並擁有美國律師資格，與吳怡農競爭被台灣媒體視為「政二代」及「帥哥」對決。

報導指出，蔣萬安未在選區掛上國民黨總統參選人韓國瑜看板，選舉海報都只有蔣萬安自己。對香港情勢帶來的影響，蔣萬安說很難評價，只能一步一步獲得選民支持；談到韓國瑜低迷選情的影響，也僅說「當然有」。

國民黨立委蔣萬安（前左）7日上午邀請前新北市長朱立倫（前右）同台到草埔市場掃街拜票並義賣麵包，吸引許多民眾圍觀。中央社記者林俊耀攝 108年11月7日

何景榮在兩大帥哥及政二代對決的氣氛下企圖占一席之地。由於母親是印尼來台的新住民，他批評「民進黨也好，國民黨也好，都不聽新住民的聲音」。

為凸顯跟蔣萬安與吳怡農的不同，何景榮說，「只有我能明白勞工與上班族等基層民眾的辛苦，並為他們發聲」。

報導指出，何景榮當選機率不高，主要任務很可能是為衝高政黨票。（編輯：廖漢原）1081212