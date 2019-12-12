林昀儒鄭怡靜桌球年終賽開胡 奧運混雙門票入手

台灣桌球小將林昀儒（左）與女單一姐鄭怡靜，12日在世界桌球巡迴賽年終總決賽混雙闖過頭關，也提前取得明年東京奧運桌球混雙門票。（圖取自國際桌球總會網頁ittf.com）

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣桌球小將林昀儒與女單一姐鄭怡靜，今天在世界桌球巡迴賽年終總決賽混雙首輪，以3比0橫掃匈牙利組合，不僅順利闖過頭關，也提前取得明年東京奧運桌球混雙門票。

2019世界桌球巡迴賽年終總決賽，今天在中國鄭州點燃戰火，每組僅有年度排名最佳的8組人馬可以參賽，其中混雙將發出4張東京奧運門票，意味只要挺進4強，就可提前取得奧運參賽權。

年僅18歲的桌球小將林昀儒，為了爭取混雙奧運門票，在男子世界盃桌球賽摘銅後，返台僅短短休息2天，就立即南下國家運動訓練中心和鄭怡靜會合練球，就是希望能在年終賽一舉摘下奧運入場券，兩人也展現集訓成果，首役僅用18分鐘就擺平對手。

林昀儒與鄭怡靜「林鄭配」是混雙世界排名第3的組合，今天面對排名第11的匈牙利搭檔史祖迪（Adam Szudi）與波蓋兒（Szandra Pergel），兩人展現絕佳默契，開局就以11比7、11比3、連拿2局，提前取得「聽牌」優勢。

關鍵第3局，雙方一度打成4比4平，「林鄭配」拉出一波7比0攻勢成功「關門」，以3比0橫掃對手，4強門票與奧運入場券雙雙到手。

「林鄭配」順利晉級後，4強將遭遇難纏的世界排名第1的中國組合許昕與劉詩雯。

由於明年東京奧運桌球項目首次舉辦混雙，因此林昀儒與鄭怡靜也成為隊史首組取得混雙奧運門票的組合，此外也是台灣繼射擊、射箭、田徑、游泳、體操、自由車之後，第7個取得奧運參賽資格的項目，也是台灣所拿下的第21張奧運參賽門票。（編輯：張雅淨）1081212