更多編輯台推薦新聞：
令和元年 日本2019年度代表字：令
國際

令和元年 日本2019年度代表字：令

從行腳傳教到實習 美國大學生因緣際會兩度來台滿載歸
國際

從行腳傳教到實習 美國大學生因緣際會兩度來台滿載歸

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
獨家／遠東航空停飛 強化航空業無預警停新制原擬年底推出
首頁 / 重點新聞

林昀儒鄭怡靜桌球年終賽開胡 奧運混雙門票入手

最新更新：2019/12/12 15:16
台灣桌球小將林昀儒（左）與女單一姐鄭怡靜，12日在世界桌球巡迴賽年終總決賽混雙闖過頭關，也提前取得明年東京奧運桌球混雙門票。（圖取自國際桌球總會網頁ittf.com）
台灣桌球小將林昀儒（左）與女單一姐鄭怡靜，12日在世界桌球巡迴賽年終總決賽混雙闖過頭關，也提前取得明年東京奧運桌球混雙門票。（圖取自國際桌球總會網頁ittf.com）

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣桌球小將林昀儒與女單一姐鄭怡靜，今天在世界桌球巡迴賽年終總決賽混雙首輪，以3比0橫掃匈牙利組合，不僅順利闖過頭關，也提前取得明年東京奧運桌球混雙門票。

2019世界桌球巡迴賽年終總決賽，今天在中國鄭州點燃戰火，每組僅有年度排名最佳的8組人馬可以參賽，其中混雙將發出4張東京奧運門票，意味只要挺進4強，就可提前取得奧運參賽權。

年僅18歲的桌球小將林昀儒，為了爭取混雙奧運門票，在男子世界盃桌球賽摘銅後，返台僅短短休息2天，就立即南下國家運動訓練中心和鄭怡靜會合練球，就是希望能在年終賽一舉摘下奧運入場券，兩人也展現集訓成果，首役僅用18分鐘就擺平對手。

林昀儒與鄭怡靜「林鄭配」是混雙世界排名第3的組合，今天面對排名第11的匈牙利搭檔史祖迪（Adam Szudi）與波蓋兒（Szandra Pergel），兩人展現絕佳默契，開局就以11比7、11比3、連拿2局，提前取得「聽牌」優勢。

關鍵第3局，雙方一度打成4比4平，「林鄭配」拉出一波7比0攻勢成功「關門」，以3比0橫掃對手，4強門票與奧運入場券雙雙到手。

「林鄭配」順利晉級後，4強將遭遇難纏的世界排名第1的中國組合許昕與劉詩雯。

由於明年東京奧運桌球項目首次舉辦混雙，因此林昀儒與鄭怡靜也成為隊史首組取得混雙奧運門票的組合，此外也是台灣繼射擊、射箭、田徑、游泳、體操、自由車之後，第7個取得奧運參賽資格的項目，也是台灣所拿下的第21張奧運參賽門票。（編輯：張雅淨）1081212

延伸閱讀
郭婞淳越級打怪 天津世界盃摘1金2銀奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲擬赴美國移訓 王星皓拚游進奧運決賽林昀儒返台備戰 與鄭怡靜聯手搶奧運混雙門票世界桌球團體賽 中華男女團同闖4強[影] 德國桌球公開賽 林昀儒鄭怡靜攜手進混雙8強
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報