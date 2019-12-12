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婦聯會未轉換政黨 內政部：有4個月補正緩衝期

最新更新：2019/12/12 19:06
政治團體依法應在今年12月7日前轉換為政黨，不過包含婦聯會在內。內政部12日說，比照政黨給予4個月補正期，屆時未補正的政治團體即廢止立案。圖為婦聯會大樓外觀。（中央社檔案照片）
政治團體依法應在今年12月7日前轉換為政黨，不過包含婦聯會在內。內政部12日說，比照政黨給予4個月補正期，屆時未補正的政治團體即廢止立案。圖為婦聯會大樓外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北12日電）政治團體依法應在今年12月7日前轉換為政黨，不過包含婦聯會在內，還有46個政治團體尚未完成轉換。內政部今天說，比照政黨給予4個月補正期，屆時未補正的政治團體即廢止立案。

內政部下午透過新聞稿表示，政黨法於106年12月6日公布施行後，內政部數次通知政治團體應依政黨法第43條第2項規定，於2年內，也就是今年12月7日前完成修正章程，轉換為政黨。目前已有3個政治團體依法轉換為政黨，但仍有46個政治團體未完成相關程序。

內政部說，政黨審議會昨天決議，對於未完成修正章程及法人登記的政黨，給予4個月的補正期；至於已逾法定期限、尚未轉換為政黨的全國性政治團體，決定同樣比照給予4個月的補正期，期限內未完成轉換程序的政治團體，即依法廢止立案。

由於婦聯會10月時召開會員大會，決議不轉型為政黨，內政部次長陳宗彥受訪時表示，婦聯會屬於「政黨法」規範的政治團體，同樣有4個月的補正期。如果婦聯會仍未在期限內補正，將依法解散。

另外，依據內政部公布的全國性政治團體名單，目前有3個政治團體已完成轉換為政黨的程序，包括「中國統一聯盟」更名為「中國統一聯盟黨」、「中華愛國同心會」更名為「中華愛國同心黨」，以及「安定力量」也已備案為政黨。（編輯：林興盟）1081212

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