推女警招批評 立委陳宜民道歉

影片來源：警方提供（陳宜民推女警約在影片40秒處）

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨立委陳宜民涉推女警，引發外界熱議，他今天在接受訪問時，再次表達歉意，並對著鏡頭深深一鞠躬，陳宜民說，因為我的推擠動作、造成不舒服，在這致上最深的歉意。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱外交部大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員6日再到外交部抗議，與員警數度發生推擠，造成國民黨立委陳玉珍、林奕華受傷送醫。另外，陳宜民則涉強推及拍打女警帽子。

陳宜民今天表示，向這位女警再次致歉，事實上第一時間也已在臉書道歉，這邊因為他的推擠動作、造成這位女警不舒服，加上外界給她的壓力、影響她的生活，對此致上最深的歉意。

陳宜民也說，他是國民黨立法院黨團一員、幹部，上禮拜發生這種事情，希望大家不要模糊焦點，其實到外交部重點是要幫蘇啓誠伸冤，希望外交部長吳釗燮給個交代，這是最主要的初衷，不要模糊焦點，不要用網軍抹黑，讓事實公開透明的，攤在陽光下。

面對外交部也將提告，陳宜民則說，吳釗燮作法其實是不太恰當，當天已透過國會聯絡人說要見個面，回應也沒有說不行，結果去了擋在門外，車子開不進去，最後甚至保警也很粗暴對待。

他強調，他是幹部當然會很著急，陳玉珍被壓到喘不過氣、林奕華腳受傷，到台大醫院救護車來，保警也不肯開鐵門，所以才用擔架推進來，其實這些都是很不合理的狀況。（編輯：趙蔚蘭）1081213