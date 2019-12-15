亞洲大洋洲飛盤賽 中華隊苦戰2小時奪雙料冠軍

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）亞洲大洋洲飛盤爭奪錦標賽13到15日在菲國登場。中華小將在青少年男子組經苦戰，先擊敗強敵日本進入決賽，再與菲律賓隊纏鬥2小時20分鐘，最終奪下男子和女子組雙料冠軍。

中華民國飛盤協會理事長彭俊橙說，這是中華隊首次拿下亞洲大洋洲錦標賽雙料冠軍，因為勁敵很多。中華隊世界排名在30名左右，亞洲國家中，日本和菲律賓這兩支隊伍非常強，大洋洲的澳洲也非常強，中華隊選手表現非常棒。

亞洲大洋洲飛盤爭奪錦標賽（AFDF Junior and Masters Ultimate Championships）有壯年組、青少年男子組和青少年女子組3個組別，中華隊未參加壯年組比賽，但在青少年女子組以15比7擊敗澳洲摘金。

彭俊橙接受電話訪問表示，中華隊選手來自台中市立長億高中、新竹市磐石中學、國立台灣體育運動大學等學校。因為飛盤爭奪是滿劇烈的運動，大部分選手是高中生，每天必須利用課餘進行體能和肌耐力訓練，非常辛苦，選手們靠著教練鼓勵才能撐下來。

彭俊橙說，兩位教練張榮升和林仲天帶得非常好，選手也很團結，青少年男子組對上日本時以15比14險勝，今天與地主隊菲律賓的比賽，雙方纏鬥兩個多小時才以10比8勝出，「贏得很辛苦」。

他表示，選手們經過苦戰都累癱了，但好不容易得到這樣的好成績，教練和選手都忍不住感動落淚。

另外，13日的比賽出現小插曲，旅菲台商熱心帶小國旗到現場加油，但遭中國隊指控違反國際體育賽事規定。

彭俊橙說，大家都希望國旗能在會場上飄揚，但國際體育賽事上會受限；經過溝通，對於無法揮舞國旗加油，僑胞們也能夠諒解。（編輯：高照芬）1081215

亞洲大洋洲飛盤爭奪錦標賽13到15日在菲律賓登場，中華隊在青少年男子組苦戰擊敗菲律賓奪冠。圖為青少年男子組選手與中華民國飛盤協會理事長彭俊橙（左）合影。（彭俊橙提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 108年12月15日

亞洲大洋洲飛盤爭奪錦標賽13到15日在菲律賓登場，中華隊在青少年女子組以15比7擊敗澳洲摘下金牌。圖為青少年女子組選手與中華民國飛盤協會理事長彭俊橙（左）合影。（彭俊橙提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 108年12月15日