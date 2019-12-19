中華隊王牌江少慶落腳老虎 受邀大聯盟春訓

在美國職棒打拚的台灣投手江少慶將揮別效力8個球季的克里夫蘭印地安人，轉投底特律老虎。圖攝於2019年季前春訓。中央社記者林宏翰洛杉磯傳真108年12月19日

（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國職棒底特律老虎隊今天宣布，以小聯盟合約簽下台灣投手江少慶，並邀請參加大聯盟春訓。江少慶在12強賽是中華隊的王牌投手。

中華職棒的現役球員唐肇廷、倪福德、羅華韋等3人曾效力老虎隊系統。其中倪福德2009年加盟，連2季大聯盟出賽，是從中華職棒轉戰美國並且升上大聯盟的第一人，也是至今唯一案例。

26歲的江少慶是台灣第4名加盟老虎隊的球員。他過去8個球季都在克里夫蘭印地安人隊體系，去年整季在小聯盟最高層級3A，擔任先發投手，戰績9勝9敗，投131局送出128次三振。

11月剛落幕的世界12強棒球賽，江少慶為國效力，擔綱中華隊的王牌投手，對波多黎各、墨西哥先發，都不負教練團期待。最令球迷眼睛一亮的是最快球速接近時速160公里。

江少慶過去的招牌武器是下沉軌跡的快速球，製造較多的滾地球出局，今年3月春訓，他曾向中央社記者表示，「春訓的重點加強變化球，滑球、曲球、變速球，搭配自己原本具有優勢的直球，希望提高三振率。」

江少慶旅美之路開頭並不順遂，歷經開刀復健，近年逐漸投出實力，2017年在1A締造無安打比賽、同年世界棒球經典賽（WBC）漂亮壓制大聯盟等級的荷蘭隊。（編輯：陳永昌）1081219