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總統再與波特王合作拍片 籲民眾1/11踴躍投票[影]

最新更新：2019/12/19 19:13
總統蔡英文（前右2）日前與Youtuber波特王（前左2）合作拍片，波特王後續與中國合作企業解約。蔡總統19日再度與波特王合作拍片，教民眾投票相關英文，也呼籲明年1月11日踴躍投票。（圖取自波特王 Potter King YouTube頻道）
總統蔡英文（前右2）日前與Youtuber波特王（前左2）合作拍片，波特王後續與中國合作企業解約。蔡總統19日再度與波特王合作拍片，教民眾投票相關英文，也呼籲明年1月11日踴躍投票。（圖取自波特王 Potter King YouTube頻道）

（中央社記者蘇龍麒台北19日電）總統蔡英文日前與Youtuber波特王合作拍片，波特王後續與中國合作企業解約。蔡總統今天再度與波特王合作拍片，教民眾投票相關英文，也呼籲明年1月11日踴躍投票、守護民主。影片最後還隱藏總統府秘書長陳菊街訪的彩蛋。

總統蔡英文日前與波特王合作拍片。波特王15日在臉書表示，中國合作企業徐州自由自在網絡科技有限公司（papitube）要求不能出現「總統」，他認為這筆錢不賺也罷，雙方因此解約。

蔡總統今天在臉書上發文指出，「距離大選只剩下23天，你準備好回家投票了嗎？」她說，台灣是自由民主的社會，可以暢所欲言，可以「撩」總統，也可以拍街訪影片評論時事，這些就像是呼吸空氣一樣，是很稀鬆平常的事情。

總統指出，但是民主、自由不會從天上掉下來，需要去爭取，更需要珍惜。在民主社會裡，最重要的事情之一就是投票，實際用行動來守護民主。

總統表示，這次的選舉，118萬名首投族投的票，將會決定台灣的未來。所以，明年1月11日，一起去投票，實現想要的未來。

總統附上特派員波特王在高雄在地的街訪，訪問民眾明年的投票日期、選哪些職位、投票相關的英文怎麼說等。波特王還特別問民眾，最近高雄有什麼改變，有民眾回答，夜市一個一個關掉了。

隨後回到棚內，蔡總統教民眾選舉（Election）、勝選（Win Election）、政黨（Party）等英文，並呼籲民眾明年選舉能夠支持民進黨，讓民進黨國會過半、改革繼續。

總統說，民主社會裡與民主自由最大的連結就是投票，所以一定要去投票，用身體力行去保護民主。

總統也用英文對首投族說：「恭喜首投族，你們投的票會決定台灣的未來，我們一起投票，實現我們想要的未來。」

總統還用英文說：「民主及自由就像氧氣，只有你失去它的時候，你才會感受到它的存在。」總統並指出，不要等到失去民主自由，才後悔當初沒有守護它，呼籲民眾明年1月11日一起去投票，一起守護台灣的民主。

影片最後回到街訪，隱藏了總統府秘書長陳菊的街訪，陳菊說，明年1月11日投票很重要，投票是人民的聲音、人民的意志，呼籲台灣社會全體民眾一定要記得去投票。陳菊還說：「我不習慣人家叫我陳小姐，人家都叫我花媽」。（編輯：林興盟）1081219

影片來源：蔡英文 YouTube頻道
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