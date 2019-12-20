2019年現代財經新聞獎 中央社獲報紙類首獎

（中央社記者潘姿羽台北20日電）2019年現代財經新聞獎今天舉行頒獎典禮，中央通訊社以「美中貿易戰火下台商－從台灣到越南」，獲得「財經新聞報導獎－報紙類」首獎，評審也特別讚許專題的分析報導詳實精闢，值得鼓勵。

「2019年現代財經新聞獎」共有財經新聞報導獎報紙類、雜誌類以及電視財經專題獎3大類獎項。今年共71件作品參與競逐，經委員評選，今天舉行頒獎典禮。

2019年現代財經新聞獎各類首獎、優等作品如下：

報紙類首獎：中央通訊社「美中貿易戰火下台商－從台灣到越南」，作者：潘姿羽、韓婷婷、吳柏緯、廖禹揚、鍾榮峰、潘智義、韋樞。

報紙類優等：工商時報「不婚不生大危機」，作者：呂雪彗、蘇秀慧、郭建志、林昱均、彭媁琳、于國欽、邱琮皓、馮建棨、黃菁菁、陳穎芃、蕭麗君、吳慧珍、顏嘉南。

對於中央通訊社的美中貿易戰專題，評審表示，這件作品有12個子題，針對台商回流台灣、轉赴越南等地投資行動和發展概況，進行田野調查和深度訪談，一系列的分析報導相當詳實、精闢，對於台商投資動態與產業生態變化提供相當具參考價值的資訊。

雜誌類首獎：商業周刊「碎鏈時代」，作者：黃靖萱、侯良儒、李大任、曠文琪。

雜誌類優等：遠見雜誌「一杯珍奶 搖出台灣新經濟奇蹟」，作者：彭杏珠、蔡立勳、沈瑜。

電視財經專題獎首獎：臺灣電視事業股份有限公司「MIT衛星下一步 太空產業大未來」，作者：蔡佳珍、朱涵瑜、卓煥鈞、吳青駿、何庭歡、黃鈞豪、王宗翰。

電視財經專題獎優等：非凡新聞台「金融大翻轉－FinTech再進化系列報導」，作者：傅秀玉、賴家瑩、林偉盛、張皓普、蘇韋銘、尤彩礽、詹明樺。（編輯：鄭雪文）1081220