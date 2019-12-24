韓國瑜上博恩夜夜秀 向高雄人道歉[影]

影片來源：STR Network YouTube頻道

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）國民黨總統候選人韓國瑜參加網路直播秀，被主持人問及想要跟哪些人道歉。韓國瑜一開始回應，若年少輕狂、讓人不舒服，十分抱歉。他後來接著說，因為選戰請假，不能陪著高雄人，感到抱歉。

「博恩夜夜秀」為脫口秀網路節目，以時事諷刺聞名，先前曾邀請不少政治人物上節目。主持人在節目上撥出邱毅於記者會上洩漏韓國瑜的手機號碼，沒想到電話真的由韓國瑜本人接通，當時主持人詢問韓國瑜是否願意參加節目錄影時，韓國瑜回應：「如果不介意邀一個又禿又瘦又老的老頭子，Yes I do。」

博恩打手機給韓國瑜在影片6分50秒處。影片來源：STR Network YouTube頻道

「博恩夜夜秀」今天播出預錄內容，韓國瑜一出場就引起現場觀眾熱烈掌聲，主持人問要稱呼他為「韓總」或是「韓導」時，韓國瑜表示，不論叫韓導或是韓總機也可以，大家開心就好。他也說，什麼玩笑都可以開，只要不是有關髮型就好。

主持人問及是否想要跟哪些人道歉？韓國瑜一開始說，或許是因為年少輕狂，如果讓大家感覺不好，非常抱歉。

主持人接著說，只是想說你答案不是「高雄市民」四個字。韓國瑜恍然大悟，他說，原來是主持人要設計題目跟高雄市民道歉，感謝高雄市民給予機會，但因為總統選戰，時常在外而請假，不能時時陪著高雄人，非常抱歉。

此外，韓國瑜重申，與主持人通話一事真的沒套招，原先用手機看訊息，接起電話後，本來以為是詐騙集團，但聲音是博恩的聲音，背景還有歡呼聲，自己當下才決定上節目，兩人完全沒套招。

由於邱毅先前不慎外洩韓國瑜手機號碼，主持人關心兩人事後還有沒有聯絡？韓國瑜說，邱毅有傳簡訊簡短致意。因為邱毅先前曝光號碼，每天平均接到80通到200通電話。（編輯：張良知）1081224