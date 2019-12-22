韓國瑜：罷韓用布幕衝人數 比劉謙變魔術還厲害

（中央社記者王承中台北22日電）稱罷韓團體「光復高雄」布幕是遮羞布，國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，罷韓團體的演出完全是荒腔走板，看不出來有正當性。用遮羞布的方式擴充人數造成假象，比劉謙變魔術還厲害，完全沒有人想到會用這種障眼法。

挺韓、罷韓大遊行昨天在高雄舉行，雙方未發生衝突，遊行活動和平結束。媒體報導，罷韓團體拉著「光復高雄」布幕，被發現底下並沒有人龍，而是空空的一塊。韓國瑜則在臉書分享此照片，意有所指表示，這是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。

韓國瑜今天前往台北市、新北市，替多名國民黨立委參選人輔選。韓國瑜下午陪同國民黨立委參選人黃桂蘭出席寶寶爬行比賽活動後受訪表示，昨天罷韓團體的演出完全是荒腔走板，為的是政治上的鬥爭、抹黑及運作，看不出來有正當性。

對於「光復高雄」布幕，韓國瑜指出，罷韓遊行號稱50萬人，這塊布這麼長，開玩笑講，布裡面是否有48萬人躲在下面，只有2萬人在街頭，用遮羞布的方式擴充人數造成假象，比劉謙變魔術還厲害，完全沒有人想到會用這種障眼法。

韓國瑜表示，罷免高雄市長必須是高雄市民，但罷韓團體中居然動員外國人來湊人數。而挺韓大遊行的民眾則是完全自發性到場。

另外，媒體詢問，有媒體報導指前立法院長王金平今天中午在高雄與國民黨主席吳敦義等人餐敘時表示，幫忙立委就會幫到韓國瑜，相信立委力量會帶動韓國瑜選情。韓國瑜表示，他非常尊重王金平，王金平當立法院長多年，相處過的立委對王金平都有敬重之心。

對於元旦升旗，韓國瑜指出，每個中華民國國民都應該熱愛中華民國的國旗及國家，所以特別選在台南參加升旗典禮。（編輯：蘇志宗）1081222