韓國瑜一天沒露臉 臉書發文向女嬰父母致歉

國民黨總統候選人韓國瑜（後右）22日到新北市蘆洲區，與黨籍立委參選人黃桂蘭（後左）一同參與寶寶爬行賽，韓國瑜抱起一名寶寶合影時，寶寶突然大哭。中央社記者林俊耀新北市攝 108年12月22日

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市長韓國瑜今天未出席高雄市長就職週年記者會，同時也沒有行程，一整天沒有露臉。不過他在臉書發文為「抱女嬰」惹議向家長致歉，並呼籲「大人政治口水要離開」。

韓國瑜就職高雄市長滿一年，市府副市長葉匡時在市府召開高雄市長就職週年記者會，媒體質疑韓國瑜缺席。民進黨市議員林智鴻受訪時也批評韓國瑜不願意為自己背書，顯然沒有苦民所苦，盼韓國瑜辭市長。

缺席市長就職週年活動，韓國瑜總統競辦也沒有韓國瑜的公開行程，競辦回應可能在準備政見會。

一整天未見韓國瑜露臉，不過韓國瑜於臉書發文，對於昨天參加溫馨嬰兒爬行比賽合照被扭曲成「不顧家長意志」、「不衛生」等情形，還被傳成造成女嬰父母困擾，他表達歉意。

他說，本來是開開心心參加嬰兒爬行賽，後來孩子肖像權遭濫用、媒體騷擾等，他深感抱歉，呼籲有心人不要再利用陰暗的手段殘害台灣人的心靈，「我們的國家已經容不下更多的惡意侵蝕，我們需要愛與包容才能推動整個社會向上」。

韓國瑜還批評媒體生態生病了，病到連國家未來棟樑的小嬰孩都可以拿來當成攻擊他的利器；希望社會可以向上、可以使人感動、可以面朝大海春暖花開。「我們都只有一個國家，不要再荼毒這塊土地了。」

他再三對鬧劇受害的家長致歉並重申「我韓國瑜寧可光明正大的輸，也不要卑鄙地贏！」（編輯：吳協昌）1081224