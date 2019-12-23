韓國瑜抱女嬰惹議 韓陣營與三立電視將互告

國民黨總統候選人韓國瑜（後右）22日在新北市參與一場寶寶爬行比賽，與現場親子家庭互動，一名小寶寶被韓國瑜抱起合影時嚎啕大哭，韓國瑜低頭哄起寶寶。中央社記者林俊耀新北市攝 108年12月22日

（中央社記者王承中、陳秉弘台北23日電）國民黨總統候選人韓國瑜抱女嬰引發議論，競辦總發言人王淺秋今天表示，「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」等臉書粉絲團流傳惡意謠言，三立新聞台及三立新聞網未經查證就報導，韓陣營將提告。

關於韓國瑜將提告，三立電視經中央社記者詢問後，傍晚發表聲明表示，韓國瑜親吻女嬰的相關新聞，三立電視是以嬰兒照護衛教為題，查證各界的看法後完整呈現，並沒有惡意扭曲，聲明中強調，「已善盡維護閱聽眾知權之媒體職責，並無惡意扭曲、將錯誤報導傳播於眾之情事」，並且對於韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋針對三立電視的言論，將依法提起告訴。

韓國瑜抱女嬰引發爭議，有媒體報導指出，有網友在臉書留言指出，該名女嬰的母親事先完全不知情，也非常生氣。韓國瑜競選辦公室稍早發布聲明表示，經證實，該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，女嬰的母親也不認識這名網友，網友留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀。

王淺秋、律師葉慶元下午召開記者會指出，將對「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」、「三立新聞」以及「三立新聞網」提告。王淺秋指出，自稱是女嬰父母朋友的網友已經出面道歉並澄清，韓辦將不會提告，但是該名網友的留言卻被不明人士惡意截圖放到「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」的臉書粉絲團，讓惡意謠言在網路上流傳。

王淺秋表示，如今黑韓產業鏈終於清楚呈現在大家面前，先是「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」等臉書粉絲團流傳惡意謠言，隨後三立新聞網未經查證就報導指出「女嬰母怒訴：完全沒告知」，且三立新聞今天在韓辦發聲明後，還是播出相關新聞。

王淺秋指出，三立記者今天上午還在記者會表示，女嬰的父母已在臉書上表達不滿，詢問韓陣營回應。在經過與該名記者的主管聯繫，主管也認為這是捏造事實。

葉慶元表示，總統副總統選罷法規定，意圖使人不當選，而散布謠言或傳播不實之事，構成妨害選舉的罪行，「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」及「三立新聞」等，都在散布不實消息，媒體不善盡查證工作，反而跟色彩明顯的粉專一搭一唱，令人無法接受。

王淺秋表示，韓陣營尊重家長，誠摯呼籲醫師也有醫師道德，如果要這樣檢驗韓國瑜，是否也對其他候選人進行衛教；韓陣營對於專業人士都非常敬重，但也請專業人士敬重職業道德。（編輯：林興盟）1081223