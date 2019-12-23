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韓國瑜抱哭女嬰 家長聲明領獎合照實屬常情

最新更新：2019/12/23 20:06
國民黨總統候選人韓國瑜22日出席活動抱哭女嬰引爭議，女嬰父23日發聲明指出，寶寶競賽得名，上台與頒獎嘉賓合照實屬常情；寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭，現場吵鬧喧嘩，韓國瑜已盡力安撫，他全程注意，豈有強抱寶寶情事。（立委候選人黃桂蘭競總提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月23日
國民黨總統候選人韓國瑜22日出席活動抱哭女嬰引爭議，女嬰父23日發聲明指出，寶寶競賽得名，上台與頒獎嘉賓合照實屬常情；寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭，現場吵鬧喧嘩，韓國瑜已盡力安撫，他全程注意，豈有強抱寶寶情事。（立委候選人黃桂蘭競總提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月23日

（中央社記者王鴻國新北23日電）國民黨總統候選人韓國瑜參加立委參選人黃桂蘭舉辦的寶寶爬行賽頒獎，傳女嬰爆哭爭議，女嬰父親表示，他們夫妻是中立選民，寶寶競賽得名，上台領獎與嘉賓合照紀念，實屬常情。

黃桂蘭今天公布爆哭女嬰的父親「王先生」的聲明。聲明中強調，姜冠宇醫師未經他同意，即將寶寶的相片與另一寶寶感染皰疹病毒滿頭紅點、結痂照片放在一起，供網友討論、謾罵 有失公允，傷害到寶寶，將保留法律追訴權。

國民黨總統候選人韓國瑜（後右）22日到新北市蘆洲區，與黨籍立委參選人黃桂蘭（後左）一同參與寶寶爬行賽，韓國瑜抱起一名寶寶合影時，寶寶突然大哭。中央社記者林俊耀新北市攝　108年12月22日
國民黨總統候選人韓國瑜（後右）22日到新北市蘆洲區，與黨籍立委參選人黃桂蘭（後左）一同參與寶寶爬行賽，韓國瑜抱起一名寶寶合影時，寶寶突然大哭。中央社記者林俊耀新北市攝　108年12月22日

聲明中指出，寶寶競賽得名，上台和領獎與嘉賓合照紀念，實屬常情，沒有同意不同意與誰合影；寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭，現場吵鬧喧嘩，韓國瑜已盡力安撫，他全程注意，豈有強抱寶寶情事。

王先生接受媒體電話訪問時表示，他女兒是很用心地爬，得第2名要接受頒獎，沒有所謂同意不同意，他們夫妻不是韓粉，但接受頒獎合照及給尿布獎品，「我們不可能說不要獎品，這不符合人與人之間互動」。

王先生表示，他覺得拿小孩子比賽來做攻擊韓國瑜的話題比較不恰當，何況韓國瑜不是流浪漢、又不是壞人，「抱我女兒又怎麼了嗎，頒個尿布又會怎麼了嗎，一些媒體寫得很奇怪，這件事根本就不需要同不同意，就是比賽接受頒獎而已」。（編輯：方沛清）1081223

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