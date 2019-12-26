誤射雄三飛彈案 涉案3軍士官判刑定讞

海軍金江艦105年操演誤射雄三飛彈，造成黃姓船長死亡。最高法院26日自為判決，涉案軍士官許博為、陳銘修、高嘉駿分處1年、1年7月、1年4月徒刑，全案定讞。圖為遭雄三飛彈誤擊的翔利昇漁船。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文、游凱翔台北26日電）海軍金江艦105年操演誤射雄三飛彈，造成黃姓船長死亡。最高法院今天自為判決，涉案軍士官許博為、陳銘修、高嘉駿分處1年、1年7月、1年4月徒刑，全案定讞。對此海軍司令部表示尊重司法判決。

民國105年7月1日，海軍金江艦在左營軍港進行雄三飛彈系統檢測時誤射雄三飛彈，誤擊在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡和3名船員受傷。

高雄地檢署依廢弛職務、業務過失致死罪起訴中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修及飛彈中士高嘉駿3人。

一審高雄地方法院依業務過失致死等罪，判處許博為有期徒刑1年2月、陳銘修2年、高嘉駿1年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。二審指出，高嘉駿為求表現順利，未注意飛彈操控系統處於作戰模式，在無人督導下自行練習，導致第3號飛彈於8時14分許發射致生傷亡。

二審認定，雄三飛彈裝設火線安全接頭後才能通電實際操作，即使裝設安全接頭，若飛彈接上「測試訓練器」（TTS）仍不能發射。兵器長許博為未盡督導之責，一次交付4支安全接頭給陳銘修並全數裝設在飛彈上。

陳銘修明知4支火線安全接頭均接上飛彈，但第3、4號飛彈並未連接TTS，若在作戰模式下，一旦依飛彈操作流程操作，第3、4號飛彈將因未連接TTS而發射。

陳銘修未在場督導高嘉駿，未取下3、4號飛彈火線安全接頭，亦未將系統切換為訓練模式，擅自離開飛彈操控台向許博為報告面板故障已排除及飲水，離開戰情室達5至7分鐘之久。

二審認為，被告3人涉犯業務過失致人於死罪，導致被害人死亡及1枚飛彈毀壞，引發兩岸緊張情勢，危及國家安全，而雄三飛彈為台灣自製的威力強大武器，被告更應恪守安全守則，態度太過輕忽，不予宣告緩刑。

二審各判處許博為、陳銘修、高嘉駿有期徒刑1年2月、1年9月、1年6月，案經上訴，最高法院認為，原審認定事實無違誤，但刑法已刪除業務過失致死條文，因此自為判決，改論以過失致死罪，許博為、陳銘修、高嘉駿分處1年、1年7月、1年4月徒刑，全案定讞。（編輯：方沛清）1081226