RCA工傷求償案 第二波員工獲判賠23億餘元

RCA工傷求償案，一軍去年獲判賠5億元確定。二軍部分，台北地方法院今天宣判，RCA等4公司須連帶賠償1000多名員工及家屬新台幣23億300萬元。到庭聽判的員工及家屬，判決後到台北地方法院前歡呼。中央社記者林長順攝 108年12月27日

（中央社記者林長順台北27日電）台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，第一波員工去年獲判賠5億元確定。第二波員工，台北地方法院今天宣判，RCA等4公司須連帶賠償1000多名員工及家屬新台幣23億300萬元。

全案源於台灣美國無線電公司（RCA）於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

被害員工先後於民國93年、105年提起求償訴訟，前者529人為一軍（第一波員工），後者1163人為二軍（第二波員工），因部分員工訴訟中過世改由繼承人承受訴訟，人數迭有變動。

最高法院去年就一軍部分做出判決，判決RCA等4家公司賠償死傷的262名員工及家屬5億元確定，另將其他246人發回高院更審，全案部分確定。

台北地方法院下午就二軍部分做出一審宣判，判決RCA公司、Thomson（Bermuda）公司、Technicolor公司應賠償金額均為23億300萬元、GE公司賠償金額22億8500萬元，但任何一被告為給付，其他被告均可在給付範圍內免給付義務。全案可上訴。（編輯：方沛清）1081227