美聯社近10年最佳男運動員 NBA詹姆斯獲選

（中央社紐約29日綜合外電報導）美聯社（AP）負責體育的記者和編輯今天投票選出近10年最佳男運動員，獲選的是美國職籃NBA洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

詹姆斯在2010年代拿下3座NBA總冠軍，那3次他都獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）。這段期間，他3度拿下年度最有價值球員獎，並曾隨美國隊拿下奧運金牌。

在這次投票中，排名第2的是職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady），在他之後的有牙買加短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）、阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）、美國奧運泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）。

詹姆斯30日將滿35歲，過去10年他在場外也有重大的成就，不論在商業上或社會上都是，例如他在家鄉俄亥俄州的亞克朗（Akron）開設了學校。

詹姆斯過去10年偉大的成就將令人難以忘懷，其中包括兩個關鍵時刻。

首先是詹姆斯2010年7月在全國轉播的電視特別節目「決定」（The Decision）上，宣布離開在2003年選秀會上以狀元籤將他帶進NBA的克里夫蘭騎士，轉投邁阿密熱火，這讓他的家鄉球迷氣得焚燒他的球衣洩憤。

但這一切恩怨在2016年6月一筆勾消，詹姆斯在熱火待了4年後回到騎士，並在他回到騎士第2季，率隊奪得隊史第一座NBA總冠軍。詹姆斯去年改披湖人戰袍。

詹姆斯生涯至今，已在NBA打了1229場例行賽，他拿下3萬3334分，是NBA史上得分第4高的球員，下個10年，他的生涯總得分可望至少超越另一名湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的3萬3643分，接下來就只剩下「郵差」馬龍（Karl Malone）3萬6928分和NBA名人堂球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）3萬8387分等著詹姆斯去超越。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081230