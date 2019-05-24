字母哥哈登全票進NBA年度第一隊 詹皇成遺珠

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）「字母哥」安特托昆博、「大鬍子」哈登獲全票支持，聯袂進入NBA年度第一隊，「詹皇」詹姆斯則自2007年後首度未能入選年度第一隊。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和休士頓火箭後衛哈登（James Harden），正與奧克拉荷馬雷霆前鋒喬治（Paul George）爭奪年度最有價值球員（MVP）獎，3人都進到年度第一隊，其中安特托昆博、哈登都在拿下全部100張第一隊選票、獲得滿分500分的情況下入選年度第一隊。

另兩名年度第一隊的成員，是金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）和丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）。

24歲、近7呎高的安特托昆博是為人熟知的「希臘怪物」，哈登則在過去已兩度以全票入選年度第一隊。

此外，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）中斷連續入選年度第一隊紀錄，在本季成為遺珠，只入選年度第3隊。

在轉到湖人的首季，詹姆斯歷經令人失望、傷痛纏身的一季，更繼2005年後，首度與季後賽無緣。

不論如何，詹姆斯入選年度第3隊，連續15年成為年度最佳陣容成員之一。

年度第2隊的成員有費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）、勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、波特蘭拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）、多倫多暴龍前鋒雷納德（Kawhi Leonard）、波士頓塞爾蒂克後衛厄文（Kyrie Irving）。

獲選年度第3隊的則有雷霆後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）、底特律活塞前鋒葛里芬（Blake Griffin）、詹姆斯、猶他爵士中鋒戈柏特（Rudy Gobert）、夏洛特黃蜂後衛華克（Kemba Walker）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080524