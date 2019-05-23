NBA年度防守第一隊 字母哥喬治戈柏特3人領銜

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）NBA今天宣布年度防守第一隊票選結果，今年的陣容由密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博、奧克拉荷馬雷霆的喬治，和猶他爵士的戈柏特領銜。

同樣名列年度最佳防守球員獎最終3人入圍名單的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、戈柏特（Rudy Gobert）和喬治（Paul George），在總分幾乎相同的情況下，進到年度防守第一隊。

中鋒戈柏特獲得196分，其中包括97張第一隊選票，讓他和喬治一樣連續3年名列年度防守第一隊，前鋒喬治拿下195分，其中包括96張第一隊選票。

安特托昆博率領公鹿殺進東區冠軍賽，在這次票選中獲得193分，生涯首度進到年度防守第一隊。

其他年度防守第一隊的成員，還包括波士頓塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）和公鹿後衛布萊索（Eric Bledsoe）。

年度防守第二隊成員則有紐奧良鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、金州勇士後衛湯普森（Klay Thompson）、費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）、勇士前鋒葛林（Draymond Green）、多倫多暴龍前鋒雷納德（Kawhi Leonard）。

NBA2018-19年球季年度最佳防守球員獎，將於6月24日在洛杉磯舉行的頒獎典禮上揭曉。

戈柏特正尋求連兩季贏得年度最佳防守球員獎。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080523