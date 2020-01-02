網傳三四級毒品沒處罰 法務部駁斥：依法都罰

網路流傳吸食及持有三、四級毒品沒有處罰，法務部2日晚指出，不論過去或現在，吸食第三、四級毒品例如FM2、K他命等都有行政罰。（示意圖／圖取自台北市政府毒品危害防制中心網頁nodrug.gov.taipei）

（中央社記者劉世怡台北2日電）網路流傳吸食及持有三、四級毒品沒有處罰，法務部今晚指出，不論過去或現在，吸食第三、四級毒品例如FM2、K他命等都有行政罰，且修法後只要持有5公克就有刑責。

法務部發布新聞稿指出，部分網路流傳吸食及持有三、四級毒品沒有處罰等言論，因與法律規定不符，為免民眾誤解，必須指正說明。

新聞稿指出，不論過去或現在，吸食第三、四級毒品例如FM2、K他命等都有行政罰，持有上述毒品過去是20公克才會有刑責，不到20公克的處以行政罰，這次毒品危害防制條例的修法，已降低只要持有5公克就有刑責，持有不到5公克的，仍然有行政罰。

新聞稿指出，這樣是加重刑事處罰，沒有不罰，且一方面遏止吸食及持有任何數量的毒品，一方面依個案情節給予改過及戒毒機會，才能有效拒絕毒品，為了下一代，再創無毒害的未來。

法務部官員表示，部分網路流傳內容，明顯誤解毒品政策目的，且與法律規定不符，也有斷章取義、惡意指摘等情事，為免以訛傳訛，特別做指正說明，以正視聽。（編輯：張銘坤）1090102