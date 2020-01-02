更多編輯台推薦新聞：
國際刑警組織通報黎巴嫩 促逮捕日產前董座戈恩
國際

國際刑警組織通報黎巴嫩 促逮捕日產前董座戈恩

總長空難殉職 府：軍令軍政一元化無進駐衡山指揮所問題
政治

總長空難殉職 府：軍令軍政一元化無進駐衡山指揮所問題

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

網傳三四級毒品沒處罰 法務部駁斥：依法都罰

最新更新：2020/01/02 20:14
網路流傳吸食及持有三、四級毒品沒有處罰，法務部2日晚指出，不論過去或現在，吸食第三、四級毒品例如FM2、K他命等都有行政罰。（示意圖／圖取自台北市政府毒品危害防制中心網頁nodrug.gov.taipei）
網路流傳吸食及持有三、四級毒品沒有處罰，法務部2日晚指出，不論過去或現在，吸食第三、四級毒品例如FM2、K他命等都有行政罰。（示意圖／圖取自台北市政府毒品危害防制中心網頁nodrug.gov.taipei）

（中央社記者劉世怡台北2日電）網路流傳吸食及持有三、四級毒品沒有處罰，法務部今晚指出，不論過去或現在，吸食第三、四級毒品例如FM2、K他命等都有行政罰，且修法後只要持有5公克就有刑責。

法務部發布新聞稿指出，部分網路流傳吸食及持有三、四級毒品沒有處罰等言論，因與法律規定不符，為免民眾誤解，必須指正說明。

新聞稿指出，不論過去或現在，吸食第三、四級毒品例如FM2、K他命等都有行政罰，持有上述毒品過去是20公克才會有刑責，不到20公克的處以行政罰，這次毒品危害防制條例的修法，已降低只要持有5公克就有刑責，持有不到5公克的，仍然有行政罰。

新聞稿指出，這樣是加重刑事處罰，沒有不罰，且一方面遏止吸食及持有任何數量的毒品，一方面依個案情節給予改過及戒毒機會，才能有效拒絕毒品，為了下一代，再創無毒害的未來。

法務部官員表示，部分網路流傳內容，明顯誤解毒品政策目的，且與法律規定不符，也有斷章取義、惡意指摘等情事，為免以訛傳訛，特別做指正說明，以正視聽。（編輯：張銘坤）1090102

延伸閱讀
立院三讀 持有三四級毒品純質淨重5公克就有刑責法務部：吃毒品無罪是不實言論網傳校園攜毒免罰 綠委：修法更嚴勿混淆視聽持有毒品加重罰則 警：有利毒品防制法務部：戒除毒癮處遇沒包括寫悔過書新興精神活性物質 法務部：加快毒品列管
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報