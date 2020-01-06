台股下挫逾百點 失守12000點關卡

（中央社記者張建中台北6日電）中東局勢緊張，美股回挫，連帶影響台股今天走勢疲弱，加權指數盤中下挫逾百點，失守12000點關卡，電子類股指數跌幅超過1.5%，為盤面弱勢指標。

至10時44分，大盤指數來到11975.28點，跌135.15點，成交金額約新台幣797億元。

傳統產業類股今天普遍走跌，水泥、食品、鋼鐵與汽車類股指數都一度重挫逾1%；反觀台塑化在市場預期營運可望受惠油價上漲下，吸引資金湧入，股價一度攀高至新台幣104.5元，帶動油電燃氣類股指數漲逾2%，表現相對強勢。

電子股方面，股王大立光去年營收首度突破600億元，達607.45億元，年增22%，創下歷史新高，只是不敵市場沉重賣壓，股價表現疲弱，一度達4690元，大跌190元。

權值股台積電與鴻海股價也同步走弱，台積電下跌1.91%，來到333元，鴻海下挫1.09%，來到90.6元。

廣明遭控違反美國反托拉斯法，美國法院裁定廣明對惠普（HP）賠償金提高3倍，達4.39億美元，廣明今天股價重挫跌停，達36.6元。整體電子類股指數跌逾1.5%。（編輯：楊玫寧）1090106