美伊緊張升高 國安基金：台股未有重大異常或失序

正逢美伊緊張情勢升高，國安基金執行秘書阮清華表示，台股近日雖有下跌但已逐步收斂，應為高點修正，並未有重大異常或失序。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）國安基金今天召開例會，正逢美伊緊張情勢升高，會中談及相關議題，但並未談及是否進場。國安基金執行秘書阮清華表示，台股近日雖有下跌但已逐步收斂，應為高點修正，並未有重大異常或失序，將密切關注國際情勢變化。

美國和伊朗關係緊張，伊朗向美國進行報復，美伊衝突的不確定性，造成市場不安情緒升溫，美股4大指數從3日就接連重挫，連帶影響亞股走跌，台股今天開盤震盪，終場收跌63點，穩守11800點大關。

行政院副院長陳其邁下午召開國安基金管理委員會例行會議，會中討論近期股市、經濟基本面狀況及可能面臨的風險等議題，但並未談及進場話題。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華對中央社記者說，國際股市震盪，台灣也難置身於外，除美伊情勢緊張，美中貿易戰也尚未完全停止，加上中國有經濟下行、債券風險增高及香港反送中抗爭等風險，這些都會對股市造成壓力。

阮清華表示，台股近幾個交易日雖然下跌，但跌幅逐日收斂，外資賣超規模也逐漸縮減，基本面表現依舊良好，經濟部推出的投資台灣三大方案，累計投資規模已突破新台幣8000億元，海外資金專法申請金額也達450億多元，帶動國內投資升溫，也為出口添增動能。

阮清華說，國安基金將密切注意國際政經情勢及各項地緣政治事件發展，若有不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，才會視需要召開臨時委員會討論是否進場護盤。（編輯：林孟汝）1090108