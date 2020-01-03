許璋瑤：台股市值年增7.1兆 不只外資賺錢

2019年台股創近30年新高，市值較前年增加新台幣7.1兆元。台灣證券交易所董事長許璋瑤3日表示，依持股比例來看，其實內資比外資賺更多。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所董事長許璋瑤今天表示，去年台股創近30年新高，市值較前年增加新台幣7.1兆元。外界以為外資大買台積電，在台股賺最多，依持股比例來看，其實內資賺更多。

台股去年站上12000點關卡，但封關收在11997點，較前年底上漲約2270點，漲幅23.3%，為近10年最佳，在全球股市表現優異，去年外資更買超2441.6億元。

許璋瑤在記者會指出，去年初內、外資持股比重約60.03%、39.97%，依持股比例來看，應該是內資賺比較多，但或許有人會認為權值股台積電帶領台股上漲，外資對台積電持股比較較高，所以獲利較佳，但事實上去年台股大漲，不限於台積電大漲，也有很多股票大漲；除外資獲利，政府基金也賺不少。

他強調，去年1至11月政府基金投資收益超過5千億元，其中勞退基金收益即達4127億元，雖非全來自台股收益，但在台股獲利可觀，股價上揚，勞工朋友也可間接受惠。

去年台股除台積電大漲，證交所統計，若以還原權值計算，去年942家上市公司平均報酬率達29.6%，其中台灣50指數成分股平均報酬率46%，顯示權值股因電子產業優勢，漲幅較高，其餘892家上市股票平均報酬率26.4%，顯示投資者大部分獲利。

另外，去年集中市場日均成交值1201億元，較前年1302億元減少8%，但仍是近12年次高，全年周轉率80%，維持良好流動性，且去年第4季隨股價持續上升，平均日均成交值已恢復1300億元。

證交所統計，去年台股市值36.4兆元，連同上櫃、興櫃股票市值3.9兆元，總市值超過40.3兆元，創下歷史新高。（編輯：黃國倫）1090103