台股2019年市值增逾7兆 平均每位股民賺70萬

台股2019年以來上漲2325.96點，市值較2018年底增加逾新台幣7兆元，以台股開戶數約1000多萬戶推算，每位股民賺逾70萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北30日電）台股今年以來上漲2325.96點，漲幅23.91%，市值更較去年底增加約新台幣7兆3784.53億元，以台股開戶數約1千多萬戶推算，每位股民賺逾70萬元。

台灣證券交易所統計，12月27日全體上市公司總市值36兆6969.08億元，較去年底市值29兆3184.55億元，增加7兆3784.53億元，半導體產業貢獻最大。

法人統計，今年來半導體市值大增4.15兆元，增幅近5成，尤其台積電市值增加2.82兆元，貢獻最大。半導體族群股價不斷走高，並推升市值攀高，半導體市值已突破10兆元大關，達12.48兆元，今年來市值大增4.15兆元，增幅達49.92%。

今天加權指數收在12053.37點，下跌38.22點，跌幅0.32%，成交值新台幣1244.29億元。今年以來到今天收盤為止，上漲2325.96點，漲幅23.91%。

今年台股投資人平均獲利高，但實際上股民有賺有賠，選到飆股獲利豐，但選到股價直直落的股票也可能慘賠。

例如今年以來漲幅前5名個股包括太陽能原材廠倉和約上漲558%、半導體設備廠家登上漲450%、印刷電路板（PCB）原料廠建榮上漲296%、導光板廠茂林-KY上漲290%、IC設計廠立積上漲266%。

不過，跌幅前5名LED原材料廠長科*下跌約88%、餐飲連鎖店天蔥下跌70%、生醫公司康呈下跌66%、資訊服務軟體設計商通訊-KY下跌63%、生醫廠亞獅康-KY下跌63%。（編輯：鄭雪文）1081230