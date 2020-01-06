外資去年淨匯入創5年新高 專家：台股有3優勢2風險

金融監督管理委員會6日公布，2019年全年外資淨匯入達156.96億美元，寫下2015年以來、近5年外資淨匯入的新高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北6日電）據金管會統計，2019年外資淨匯入創下5年來新高；學者專家認為，台股殖利率佳、科技股前景可期等因素，對熱錢仍具吸引力，但美中貿易戰的風險不可小覷，且應盡早健全體質，避免泡沫化。

金融監督管理委員會今天公布，2019年12月外資淨匯入38.38億美元（折合新台幣約1155.6億元），且連續4個月呈現淨匯入；此外，2019年全年外資淨匯入達156.96億美元（折合新台幣約4726億元），寫下2015年以來、近5年外資淨匯入的新高紀錄。

在國際熱錢追捧之下，台股於2019年末登上12000點關卡，屢創逾29年新高。富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，台股具有3大優勢，第一，即便台股指數破萬點，如今殖利率仍有3.8%，在主要市場屬於高殖利率，因此對外資而言，台股具有高度吸引力。

其次，台灣和亞鄰國家、其他新興市場相比，經濟基本面佳，而且匯率波動穩定；第三，儘管美中貿易戰爆發，台灣科技產業受惠於轉單效應，仍有不錯表現，使得外資對科技股有高度興趣。

羅瑋也說，2020年轉單效應仍會持續，且5G在下半年應會加速發展，成為發燒題材，預估今年科技股還是有利基；不過他也指出，2019年台股漲幅較大、墊高基期，今年成長空間可能略為收斂。

儘管台股前景看好，專家學者認為，有2大風險須謹記在心，甚至預作準備。羅瑋指出，美中貿易戰依舊是牽動2020年金融市場的重大變數，雖然美中即將簽署第一階段貿易協議，準備進入第二階段談判，難保美國總統川普不會再次掀起爭端，而中國對於增加採購、尊重智慧財產權等承諾的履行情況，也有待觀察。

另個風險是台股存在已久的體質問題，政治大學金融系退休教授殷乃平表示，台股是淺碟型市場，如今外資大量湧入，當中可能存在禿鷹，也有些是從香港撤離、在台股短暫停留的資金；一旦資金短期內鉅額、集中的流動，將造成金融市場不安、股市動盪。

「股市一直創新高，事實上已經有點泡沫了」殷乃平認為，台股長期存在體質不佳的問題，雖然眼前有足夠誘因吸引外資，但還是必須「轉骨」，盡快國際化、健全化，讓股市深一點、擴大一點，如此一來，即便外資撤出、禿鷹落跑，衝擊也能減到最小。

殷乃平表示，讓台股更開放、法規鬆綁、提升從業人員素質，端出誘因吸引外國公司在台灣IPO，這些健全金融市場的作法已是老生常談，重要的是政府應該加大執行力道，藉此機會讓外資留住下來，才是厚植台股實力的根本。（編輯：林孟汝）1090106