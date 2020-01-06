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外資瘋台股 持台幣資產約當外匯存底95%創新高

最新更新：2020/01/06 18:24

（中央社記者潘姿羽台北6日電）央行今天公布去年12月外匯存底為4781.26億美元，續創歷史新高；值得注意的是，由於外資瘋台股，去年12月熱錢蜂擁而至，使得外資持有新台幣資產約當外匯存底占比飆升至95%，同樣寫下歷史新高。

中央銀行今天指出，108年12月底，台灣外匯存底金額為4781.26億美元，較上月底增加40.75億美元。

外匯存底大增有3大原因，央行外匯局局長顏輝煌說明，第一，歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加；第二，外匯存底投資運用收益；第三，資金集中鉅額匯入，致外匯市場波動較大，央行進場調節，連帶推升了外匯存底。

顏輝煌也說，外資12月買超台股達新台幣586億元，推升台股上漲，根據央行統計，12月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4550億美元，約當外匯存底來到95%，較上月增加6個百分點，不論是金額還是占比，雙雙寫下歷史新高的紀錄。

媒體詢問，外資持有新台幣資產約當外匯存底占比飆到95%，是否帶來風險；顏輝煌說明，此數值並非外匯存底95%為外資持有，外資在國內匯市進出，與外匯存底變動並無直接關係，除非央行因為調節匯市、賣出美元，否則外匯存底不必然會減少。

顏輝煌也舉例，根據南韓去年11月底的資料，外資投資股債市超過5800億美元，約當南韓外匯存底140%以上；台灣方面，由於台股殖利率高，經濟又比亞鄰國家要好，外資因而持續匯入、買超台股，但央行一定有能力維持市場秩序。

媒體詢問，若外資持有新台幣資產約當外匯存底占比超過100%，央行是否也有能力穩住市場，顏輝煌肯定地回覆「沒問題」。（編輯：林孟汝）1090106

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