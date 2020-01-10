1/11投票 逾340位國際學者媒體在台觀選

外交部10日表示，目前超過235位外籍記者在台採訪總統、立委大選，還包括世界選舉機關協會在內的3團。圖為將來台觀選的世界選舉機關協會秘書長崔鐘賢。（圖取自世界選舉機關協會網頁aweb.org/eng/main.do）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）總統、立委選舉明天登場。外交部今天表示，目前共有113家、超過235位外籍記者在台採訪大選；另外，也有來自美國、丹麥等共有13團、107位國際學者、專家來台觀選。

國際關注台灣2020大選，外交部發言人歐江安表示，截至目前的最新統計，共有113家、超過235位外籍記者在台採訪大選，包括特地來台採訪及原本就派駐台灣的記者。

國際學者專家團的部分，歐江安指出，美國學者觀選團共有9團、95人，包括來自美國企業研究所（AEI）、哈德遜研究所（Hudson Institute）等單位。歐洲地區則有一團5人的丹麥學者團。

她說，另外還有包括世界選舉機關協會（A-WEB）在內的3團、共7人的國際專家觀選團。

此外，外交部昨天舉辦記者會，向國際媒體簡報台灣國情、民主選舉等發展，來自美國、英國、日本、德國、法國、西班牙、義大利、瑞典、瑞士、加拿大、澳洲、新加坡、韓國、泰國、菲律賓、香港等國際媒體到場。（編輯：林淑媛）1090110