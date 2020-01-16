經典賽中華隊不用打資格賽 棒協婉拒主辦

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，由於2021年世界棒球經典賽預計從16增至20隊，中華隊確定不用從資格賽打起；棒協日前已婉拒大聯盟官方，將不會主辦分組賽。

2017年第4屆世界棒球經典賽，中華隊在韓國舉辦的預賽吞下3連敗，位居第14名，本來下一屆要從資格賽開始打起。

不過大聯盟官方公布，將在3月開打的資格賽賽程中，並沒有中華隊，而是巴基斯坦、巴西、德國、法國、尼加拉瓜、南非、菲律賓、西班牙、紐西蘭、巴拿馬、英國、捷克等12隊。

棒協秘書長林宗成今天表示，由於下一屆經典賽隊伍數將從16隊擴增到20隊，因此台灣已經確定不用打資格賽。至於增隊後正式賽的分組方式，林宗成指出，目前官方還沒有公布，不過猜測會維持4個分區，一區擴增至5隊。

對於中華隊不用從資格賽打起，林宗成表示，大聯盟官方已經有找棒協談過，「我們和大聯盟很常連繫，去年也有合辦MLB CUP，所以那時就有和我們談到這個事情」。

不過林宗成指出，去年上半年大聯盟詢問是否要主辦經典賽時，棒協已經婉拒，「因為我們還有很多賽事要辦，棒協這邊沒有辦法。」因此明年中華隊從分組賽可能就要在國外進行。

經典賽從2006年開始舉辦，中華隊首屆為第11名，2009年第2屆為第14名，2013年第3屆中華隊闖進8強複賽，拿下最優異的第8名，2017年第4屆則是第14名。（編輯：張芷瑄）1090116