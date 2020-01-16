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臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺

最新更新：2020/01/16 17:22

（中央社記者吳家豪台北16日電）社群平台臉書（Facebook）台灣辦公室啟動2020年首波徵才，今天在官網開出5大職缺，包括溝通經理、台灣及香港產業負責人、客戶解決方案經理、合作夥伴經理、創意策略師。

根據職缺說明，臉書招募的「溝通經理（Communications Manager）」將負責統籌臉書在台灣的各種溝通事項，可能需要豐富的寫作經驗、曾開發及執行溝通專案，或者擁有媒體關係管理及企業議題操作的經驗，希望有10年以上的工作經歷。

至於「創意策略師（Creative Strategist）」將加入臉書創意團隊，負責帶領產業在快速變動的媒體環境和行動領域中，透過新方法建構廣告思維，希望有曾在整合行銷公司或企業內部創意團隊擔任藝術總監或創意總監的相關經驗。

其他3項職缺包括台灣及香港產業負責人（Head of Industry）；台灣及香港消費性產品、零售、餐飲客戶解決方案經理（Client Solutions Manager）；台灣及香港合作夥伴經理（Partner Manager），都需要一定的年資和相關經驗。

回顧臉書在台發展軌跡，2015年1月設立台灣辦公室，主要服務品牌、廣告代理商及開發者。2017年3月臉書宣布與創業加速器AppWorks Accelerator及台灣新創競技場Taiwan Startup Stadium合作，透過臉書全球計畫FbStart，協助新創企業發展，顯見臉書對台灣人才與開發者的重視。

臉書於2018年9月宣布擴大在台投入資源，預計至2020年將可協助1500家台灣產業領袖與矽谷企業交流，培育1萬5000家台灣中小企業面向海外業務，並培訓逾5萬名數位人才。（編輯：張均懋）1090116

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