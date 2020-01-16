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投資台灣3大方案年前封關 總投資額達8641億

最新更新：2020/01/16 13:44
經濟部投資台灣事務所16日召開台商回台、根留台灣方案聯審會議，通過台商高明鐵企業等案。自動化零組件大廠高明鐵企業決定擴大投資8億元，購入自動化機械設備，提高台灣生產比重。（圖取自facebook.com/gmtglobalinc）
經濟部投資台灣事務所16日召開台商回台、根留台灣方案聯審會議，通過台商高明鐵企業等案。自動化零組件大廠高明鐵企業決定擴大投資8億元，購入自動化機械設備，提高台灣生產比重。（圖取自facebook.com/gmtglobalinc）

（中央社記者廖禹揚台北16日電）經濟部今天召開投資台灣3大方案春節前最後一次聯審會議，通過3案共將加碼新台幣35億元；3大方案至今累計投資額已達8641億元，可新增7萬1476個就業機會。

經濟部投資台灣事務所今天召開台商回台、根留台灣方案聯審會議，通過台商高明鐵企業，以及根留台灣企業閎康科技、天陽航太等3案。經濟部表示，連同昨天通過的中小企業投資案，投資台灣3大方案至今已有339家企業響應，將投資約8641億元。

今天通過聯審的半導體檢測大廠閎康科技，大手筆投入22億元，為新竹、台南等地的5大實驗室添購先進製程檢測分析設備，並招募約200名專業人才，增加服務量能，將以先進製程、車用電子及5G產業為主要發展方向，全面導入智慧化功能，達到全方位智慧化實驗室目標。

天陽航太將投資超過5億元，推動台中工業區生產基地智慧化及鑄造技術升級，導入自動化設備與自動檢測系統提升品質，使傳統鑄造工廠轉型升級為安全、環保及效率面面兼顧的智慧化工廠，預期將吸引更多人才投入航太鑄造產業，可新增15個就業機會。

因精密滑台、滑軌產品受美中貿易戰高關稅影響大，自動化零組件大廠高明鐵企業決定擴大投資8億元，在彰化員林埔心與彰濱工業區廠區購入自動化機械設備，提高台灣生產比重。經濟部表示，為了降低單一市場集中度，高明鐵近年也積極布局汽車應用、半導體、光纖、生醫等產業，此次投資將可達成整廠智慧化目標，帶來50個就業機會。（編輯：楊凱翔）1090116

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