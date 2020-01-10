50嵐加碼3億挺台灣 中小企業響應投資達532億

（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部今天通過10家中小企業擴大投資台灣，其中包括手搖飲龍頭50嵐高屏總部新嵐企業加碼3億；至今已有121家中小企業投資新台幣532億元，將帶來5302個本國就業機會。

投資台灣事務所今天一次核准10家中小企業投資案，包括猛展鋼鐵、茱銘公司、利徠實業、照明志靜電塗裝、高群鈑金、富比特塑膠模具、騜瀧公司、聖杰國際、承鼎精密、新嵐企業，共將擴大投資台灣約42億元。

經濟部表示，台商回台、根留台灣、中小企業等投資台灣3大方案，至今已帶動329家企業投資約8589億元，創造7萬1081個本國就業機會。

本週通過聯審企業中，包括手搖茶飲龍頭之一的50嵐高屏地區推手新嵐企業，準備投資約3億元，在高雄和發工業區新建全球營運總部，打造智慧化物流中心與雲端平台辦公室，將可新增30名本國就業機會。

本週投資金額最高的企業則是鴻海集團半導體製造事業旗下京鼎精密的子公司承鼎精密，規劃投資18億元，在苗栗竹南投資建造智慧化新廠擴大產線，可帶來297名本國就業機會。

高群鈑金準備投資超過5億元，在台南新吉工業區興建智慧化廠房，同時增加研發經費，開發更多高附加價值產品，可為大台南地區帶來55個本國就業機會。聖杰國際預計投入近4億元，在台中市大雅區興建廠房，導入全智能機台與模組系統，結合日製高精密機械及德製六軸ROBOT，實現24小時全自動無人加工產線及人機協同作業，可新增20個本國就業機會。

猛展鋼鐵、茱銘公司、利徠實業、富比特塑膠模具都規劃投資約2億元，猛展鋼鐵規劃在雲林豐田工業區建置新廠，導入自動化設備並整合下游廠商製程，可為雲林地區帶來34名工作機會。茱銘公司將於台中太平新建廠房，導入CNC自動車床、智慧化無人搬運車及ERP數位化管理系統，並招聘17名本國員工。

利徠實業規劃在台中太平永隆工業區建置智慧化新廠與自動化產線，招聘35名本國專業人才。富比特塑膠模具決定擴建台南永康第三廠區作為國防軍品工業製造基地，轉型研製航太與國防科技零組件，並成立研發中心，強化生技、醫材、光電等高門檻精密模具開發，可帶來15個本國就業機會。

騜瀧公司將投資逾1億元，在台南新吉工業區建新廠增加產能，導入智能管理系統及自動化機械設備，可新增13個本國就業機會。照明志靜電則將投資逾6000萬，在高雄市永安工業區擴增智慧機械專用的粉體塗裝智能產線，可新增7個本國就業機會。（編輯：趙蔚蘭）1090110