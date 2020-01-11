台商回流台股創高 蔡總統經濟牌獲壓倒性勝選

（中央社記者劉姵呈、潘姿羽、蔡芃敏台北11日電）2020年總統大選寫下新頁，總統蔡英文連任成功，創下民選總統以來最高得票數；除了主權議題，台商回流、台股創新高都讓民眾對經濟好轉相當有感，財經官員指出，經濟牌發揮作用也是關鍵。

今天大選開票，蔡總統一路領先，最後得票817萬票，不但突破765萬票的「馬英九障礙」，也改寫了歷年民選總統最高得票數。

彭博觀點（Bloomberg Opinion）專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）日前撰文表示，台灣選民最重視的是經濟表現，盤點蔡英文任內所有財政與經濟指標，比國民黨執政時更加亮眼，特別是在美中貿易戰火升溫之際，台灣經濟仍能逆勢走揚，經濟成長率高居亞洲四小龍之首。

觀察與民生較貼近的就業市場指標，主計總處統計，2019年累計1至11月失業率平均3.74%，為近19年同期次低；至於民眾最關注的薪資議題，2019年累計1至11月經常性薪資平均4萬1829元、年增2.22%，增幅為19年同期次高。

進一步檢視蔡總統的經濟成績單，儘管面對美中貿易戰帶來的國際巨變，在政府因應得宜之下，成功化危機為轉機；經濟部次長王美花向中央社記者表示，政府積極推動產業創新條例、投資台灣三大方案等經濟政策，經濟牌確實發酵。

2019年以來，產業界最夯的議題便是「台商回流」，經濟部統計，投資台灣3大方案至今已帶動329家企業投資，投資金額約達新台幣8589億元；不僅台商投資台灣，美光、Google等外商也加碼對台投資，經濟部投審會統計，去年1到11月核准僑外投資金額較2018年同期增加19.97%。

外在環境的不確定性會影響金融穩定，也對企業經營帶來挑戰，不過台灣逆勢突圍，據金管會統計，上市櫃公司近3年獲利創10年來新高，且因台股基本面良好、現金加計股票殖利率將近4%，推升台股創下近30年來新猷，與亞洲其他資本市場相較，表現相當出色。

稅負方面，蔡總統任內推動減稅政策，減稅利益總計提升至72.57億元；中央政府財政健全，可望連續3年有財政賸餘，且中央總預算未舉債多還債50億，為近10年來首見。

更重要的是，台灣以出口導向為主，財政部估算，蔡總統任內以美元計價的年化出口成長率達3.6%，遠高於馬英九執政8年均值1.7%。內需方面，預估海外資金專法上路一年，申請匯回資金至少可達1300億元，之中若有一半資金投入實質投資，將可帶動更大規模內需投資。

「人民最關心的還是經濟，就是要顧肚子」國發會主委陳美伶表示，政府了解拚經濟的重要，未來將抓住工業4.0、數位轉型的趨勢，透過人工智慧（Al）、 物聯網（IoT）、大數據5G的發展，讓台灣的產業走向更好的未來；特別是讓台灣「新創」走向世界，打造更好的創業、經營環境，才能有台灣下一個經濟奇蹟，以及下一代的產業發展。（編輯：楊凱翔）1090111