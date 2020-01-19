緬中聯合聲明中英文不同 疑中國刻意放出不實翻譯

中國與緬甸18日簽署聯合聲明，緬甸官方發布的英文版聲明中，仍是採用「中國」字眼，並沒有「中華人民共和國」字樣。（圖取自facebook.com/mofamyanmar）

（中央社記者顧荃台北19日電）中國與緬甸18日簽署聯合聲明，指台灣是「『中華人民共和國』不可分割的部分」；不過，緬甸官方發布的英文版聲明中，仍是採用「中國」字眼，並沒有「中華人民共和國」字樣。

中國國家主席習近平訪問緬甸，18日中國與緬甸簽署聯合聲明，中國外交部官網公布的中文版本第9條指出「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是『中華人民共和國』不可分割的部分，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措。」

有分析認為，這份聲明對台用詞特殊，將台灣與中國的主權關係，表述為「台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，而非慣常的「台灣是中國的一部分」。

不過，知情人士發現，緬甸外交部在臉書發布的英文版聲明中，並沒有「台灣屬於中華人民共和國」這段，只有「緬方支持中方解決台灣等問題的努力」，有說台灣「是『中國』不可分割的一部分（parts of China）」，但沒說「台灣是『中華人民共和國』的一部分」。

熟悉緬中公報內部運作的知情人士表示，一切都是中國的添油加醋，刻意放出不實的中文翻譯，亂操作媒體，「騙很大」。（編輯：蘇志宗）1090119