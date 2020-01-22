五月天低調捐10輛七人座車 助偏鄉長輩就醫共餐

為讓新北市偏區長者能有便利交通的環境，市府推動「鬥陣走專車」由公所運用。樂團五月天捐10輛專車22日交車，於車窗塗裝印有五月天Q版圖樣。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）樂團五月天低調捐出演唱會所得，委託相信音樂代表樂捐10輛福斯七人座車款，提供新北市雙溪、坪林、石碇、金山、貢寮和瑞芳等6個偏鄉區，作為老人共餐接送與長輩就醫專車。

市府社會局表示，新北市幅員廣大，偏遠地區的公共運輸使用族群多以年長者為主。五月天出道20年，在桃園國際棒球場舉辦巡迴演唱會，將所得捐贈新北市代步汽車，造福偏鄉長者。

市長侯友宜今天在市政會議表示，感謝五月天將演唱會所得響應市府愛心平台，捐贈行動專車，解決長輩就醫或參加老人共餐、銀髮俱樂部活動等交通問題，讓愛心陪伴偏區長輩獲得妥適照護。

五月天與相信音樂國際股份有限公司都很低調，今天無人出席市政會議，市府說，感謝狀獎牌將會轉給相信音樂。

為讓新北市偏區長者能有便利交通的環境，市府推動「鬥陣走專車」由公所運用。五月天捐贈的專車於車窗玻璃塗裝印有五月天Q版圖樣。

雙溪、坪林、石碇、金山、貢寮和瑞芳等6區區長，今天下午領回專車。其中，坪林與石碇區各擁有3輛專車，其餘公所各1輛行動專車。（編輯：方沛清）1090122