東奧女足資格賽在武漢 中華隊將棄賽

（中央社記者黃巧雯台北22日電）中國爆發武漢肺炎疫情，恐將影響各類奧運資格賽進行及中華隊出征。體育署今天表示，拳擊亞大區資格賽可能暫緩舉辦，中華女足則不排除放棄參加亞洲區第3輪資格賽。

防範武漢肺炎疫情，交通部觀光局發函停止旅行業出團湖北旅遊，教育部體育署也盤點今年在武漢舉行的相關賽事，除了4月在武漢舉行的亞洲羽球錦標賽外，2月3日至9日東京奧運女足亞洲區第3輪資格賽、2月3日至14日拳擊奧運亞洲及大洋洲資格賽則攸關奧運資格。

拳擊女將陳念琴、林郁婷及黃筱雯先前皆表達，將鎖定今年奧運資格賽，除了原訂的2月亞大區資格賽外，還有5月法國巴黎登場的世界區資格賽。

面對武漢肺炎疫情升溫，體育署上午邀集相關單位開會，體育署競技運動組組長洪志昌表示，考量教練與選手人身安全、參賽權益，除了涉及東京奧運參賽資格賽事採專案評估外，其他移地訓練或參賽活動都暫緩規劃辦理。

中華民國足球協會表示，今年1月4日曾發文亞洲足球聯盟（AFC），表達更換地點的訴求，但14日及15日接獲AFC來文，並附上世界衛生組織（WHO）聲明，確認不會改變比賽主辦地點。足協20日再次發函，並聯繫AFC秘書長，再次表達上述訴求，AFC秘書長回覆正在重新評估。

奧運女足亞洲區第3輪資格賽分A、B組，中華女足與澳洲、中國和泰國同在B組，取分組前2晉級最終輪，爭取最後2張進軍東京奧運門票。不過足協表示，經詢問球員意願，並考量目前疫情狀況，若賽事仍在武漢舉辦，將會放棄參賽。

洪志昌指出，體育署將尊重與支持足協的決定，由於拳擊亞大區資格賽部分，透過教練與中國拳協聯繫，初步得知將暫緩舉辦，也將相關訊息轉達給足協，足協後續將持續與AFC溝通，最慢在1月31日做出最後決定。

在AFC做出最後決定前，足協強調，將會持續備戰，為中華女足前進奧運做好最充分的準備，並與疾管署與體育署保持聯繫。（編輯：張雅淨）1090122