更多編輯台推薦新聞：
走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫
生活

走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂
運動

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症
科技

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

日學者半年來台觀選6次 精準預測蔡總統得票率

最新更新：2020/01/23 09:24
日本學者小笠原欣幸（圖）在大選期間曾來台觀選6次，他22日公布選前做的大選預測結果，與實際得票率僅相差0.6個百分點。（中央社檔案照片）
日本學者小笠原欣幸（圖）在大選期間曾來台觀選6次，他22日公布選前做的大選預測結果，與實際得票率僅相差0.6個百分點。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北22日電）日本學者小笠原欣幸在大選期間曾來台觀選6次，他今天公布選前做的大選預測結果，他預測總統蔡英文得票率57.7%，與實際得票率57.1%僅相差0.6個百分點，幾乎完全命中。

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉11日完成投開票，總統蔡英文以創紀錄超過817萬票連任，民進黨取得61席立委，在國會單獨過半。

小笠原欣幸在2016年大選曾精準預測得票率，他選前預測得票率為蔡總統56%、朱立倫32%、宋楚瑜12%，選舉結果則是蔡總統56%、朱立倫31%、宋楚瑜13%，僅朱與宋得票率落差約1個百分點，被各界推崇為「神人級預測」。

這次2020大選，小笠原也進行選舉結果預測。開票當晚，蔡總統與府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌等人看著電視台轉播開票，還一邊討論小笠原的預測與實際結果差距原因。

小笠原在選前半年內曾訪台6次進行觀選，選前2天國民黨總統候選人韓國瑜與蔡總統分別舉辦的凱道大型造勢晚會，他都親自參與體驗；韓國瑜接見日本學者訪問團發生的遲到風波中，小笠原也身在其中，並曾在臉書轉貼日方學者並未遲到的澄清文。

小笠原今天在臉書與個人網站發文，公布他2020大選前預測的得票率。他說，這份預測資料是在投票前4天的1月7日完成，為了避免被誤解為試圖影響選舉，選前沒有公開，在8日交給重量級日本學者若林正丈等數人為證。

根據小笠原欣幸的預測，他選前預測蔡總統得票率57.7%、韓國瑜34.1%、宋楚瑜8.2%；而最後中選會公布的數據為蔡總統57.1%、韓國瑜38.6%、宋楚瑜4.3%。

小笠原表示，他預測的蔡總統得票率與最後結果幾乎完全相近，只有韓國瑜與宋楚瑜的預測出現偏差，很有可能選戰最後兩天出現棄宋保韓的潮流。

在立委席次方面，小笠原預測民進黨62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席，無黨籍和其他黨派6席。預測與最後結果只有民進黨與國民黨有一席的誤差。

在區域立委得票率方面（非政黨票得票率），小笠原預測民進黨得票率47.63%、國民黨40.44%；最後中選會公布的民進黨得票率是45.60%，比預測少2.03個百分點，國民黨則為40.57%，比預測結果多0.13個百分點。

小笠原指出，民進黨的預測偏差尚在誤差範圍之內；而國民黨的預測偏差是準確到連他自己都感到驚訝的精準度。他認為可以幾乎完美地預測出兩大政黨的區域立委得票率，是令人欣慰的成果。

小笠原欣幸是日本一橋大學社會學博士，現任東京外國語大學副教授，日本台灣學會會員兼理事。研究專長為台灣政治、台灣選舉、地方政治、兩岸關係等，是東京大學東洋文化研究所教授松田康博主持的 「兩岸關係研究小組」與早稻田大學台灣研究所教授若林正丈主持的「台灣政黨政治史研究小組」成員。（編輯：紀淑芳）1090122

延伸閱讀
大選結果影響因素 中研院社會所調查發現3關鍵蔡總統817萬票連任 國際媒體分析：對中國專制主義說NO美學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報