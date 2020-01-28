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Kobe Bryant墜機亡
前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant），26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，震驚體壇與全球球迷。他年僅13歲的女兒吉安娜與其他7人也不幸罹難。（圖取自facebook.com/Kobe）
Kobe Bryant墜機亡
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Kobe Bryant墜機亡3/14

Kobe墜機亡 美媒指將省略遴選程序率先進名人堂

最新更新：2020/01/28 08:21
美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日墜機過世，湖人主場史泰博中心（Staples Center）外廣場，大型看板秀出紀念他的照片及文字。中央社記者王騰毅洛杉磯攝 109年1月27日
美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日墜機過世，湖人主場史泰博中心（Staples Center）外廣場，大型看板秀出紀念他的照片及文字。中央社記者王騰毅洛杉磯攝 109年1月27日

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）體育新聞網站The Athletic今天報導，美國籃球名人堂將省略正常遴選程序，決定以昨天意外身亡的NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）作為名人堂2020年首位入選者。

美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）主席柯蘭基羅（Jerry Colangelo）表示：「2020年恐怕是名人堂最輝煌的一個梯次，候選名單上有柯比（布萊恩）、鄧肯（Tim Duncan）和賈奈特（Kevin Garnett）等人。柯比會得到他該有的尊崇。」

今年41歲的「小飛俠」布萊恩18度入選明星賽，曾捧下5座NBA總冠軍，生涯總得分為NBA史上第4高，原本就可能率先入選名人堂。（譯者：張佑之）1090128

美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日墜機過世，湖人主場史泰博中心（Staples Center）外廣場，不少球迷自發到場獻上燭光、花束悼念。中央社記者王騰毅洛杉磯攝 109年1月27日
美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日墜機過世，湖人主場史泰博中心（Staples Center）外廣場，不少球迷自發到場獻上燭光、花束悼念。中央社記者王騰毅洛杉磯攝 109年1月27日
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