Kobe墜機亡 美媒指將省略遴選程序率先進名人堂

美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日墜機過世，湖人主場史泰博中心（Staples Center）外廣場，大型看板秀出紀念他的照片及文字。中央社記者王騰毅洛杉磯攝 109年1月27日

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）體育新聞網站The Athletic今天報導，美國籃球名人堂將省略正常遴選程序，決定以昨天意外身亡的NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）作為名人堂2020年首位入選者。

美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）主席柯蘭基羅（Jerry Colangelo）表示：「2020年恐怕是名人堂最輝煌的一個梯次，候選名單上有柯比（布萊恩）、鄧肯（Tim Duncan）和賈奈特（Kevin Garnett）等人。柯比會得到他該有的尊崇。」

今年41歲的「小飛俠」布萊恩18度入選明星賽，曾捧下5座NBA總冠軍，生涯總得分為NBA史上第4高，原本就可能率先入選名人堂。（譯者：張佑之）1090128