布萊恩墜機罹難 籃球信念感召無數年輕世代

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）布萊恩憑藉拚戰精神與神乎其技的手感留名NBA，籃壇許許多多年輕世代都曾受其啟發；「黑曼巴」如今或已遠去，但他的籃球與他的傳奇人生，將永永遠遠留在世人心中。

美國媒體報導，美國職籃NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）今天搭乘私人直升機失事身亡，享年41歲，機上連同駕駛9人全數罹難，包括布萊恩13歲的女兒吉安娜（Gianna）。

綽號「小飛俠」的布萊恩生於美國費城，1996年首次在NBA出賽，2016年球季結束後退休。他20年生涯都效力於洛杉磯湖人，共贏得5次總冠軍，獲選2次總冠軍賽最有價值球員，18次入選明星賽，4度獲頒明星賽最有價值球員並列史上最多，並2度帶領美國國家男籃隊摘下奧運金牌。

綜觀布萊恩NBA生涯1346場比賽，共有7047個籃板與6306次助攻，總得分3萬3643分直至今年1月25日才被詹姆斯（LeBron James）超越，退居史上第4。

布萊恩因出手快、投籃準而有「黑曼巴」（Black Mamba）稱號，場上狠勁堪稱一絕，但他的巨星之路並非一路平順，除了傷痛纏身影響生涯尾聲表現，還曾被控性侵，導致形象大傷，甚至一度危及婚姻。

他與傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的「OK連線」帶領湖人拿到2000、2001、2002年總冠軍，布萊恩年僅23歲就有3座總冠軍在手，創下全聯盟最年輕紀錄。

但歐尼爾老是長不大的心態，讓從不耍幼稚的布萊恩難以忍受，兩人的不和日趨白熱化，終於導致「俠客」2004年的出走，「OK連線」從此斷線，此後湖人始終與總冠軍無緣，直到2008年補進賈索（Pau Gasol），才又重返爭冠行列。

2006年1月22日是個讓人難忘的夜晚，但沒有什麼比得上布萊恩單場81分更讓人印象深刻，至今也只有1962年張伯倫（Wilt Chamberlain）單場100分優於這項紀錄。

布萊恩也曾寫下NBA史上第3長的單場破50分紀錄，那是2007年，他在湖人擊敗波特蘭拓荒者的比賽砍下65分、對明尼蘇達灰狼之戰拿下50分、對曼菲斯灰熊攻得60分、對紐奧良鵜鶘得分50，4場得分都超過50，至今也僅有張伯倫的兩項連續場次紀錄更勝於他。

有人說，「小飛俠」把最好的留到了最後，這話或許不假。2016年他在NBA的最終戰以聯盟單季單場最高的60分風光告別球場，當時他37歲，是聯盟史上年紀最大的單場60分球員。

他曾說過：「我喜愛這項競技的一切。對我而言，籃球不是生命的一部分，籃球就是生命，也是我的一部分。」

但如此愛球成癡的他，退休後卻成了童書作家，展現另一面的才藝，去年他還靠著自己寫腳本的「致親愛的籃球」（Dear Basketball）贏得奧斯卡獎最佳動畫短片獎，讓他多了個奧斯卡獎得主頭銜。

或許這印證他2009年對法新社說過的一句話：「我在義大利的成長歷程為我開啟了全新的世界，讓我覺得，世上沒什麼事是辦不到的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090127