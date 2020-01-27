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Kobe Bryant墜機亡
前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant），26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，震驚體壇與全球球迷。他年僅13歲的女兒吉安娜與其他7人也不幸罹難。（圖取自facebook.com/Kobe）
Kobe Bryant墜機亡
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Kobe Bryant墜機亡4/13

Kobe生前5度訪台 蔡總統推文悼念

最新更新：2020/01/27 14:34
美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（前右）生前5度造訪台灣，還曾在訓練營指導台灣年輕球員。圖為布萊恩2015年來台出席籃球訓練營畫面。（中央社檔案照片）
美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（前右）生前5度造訪台灣，還曾在訓練營指導台灣年輕球員。圖為布萊恩2015年來台出席籃球訓練營畫面。（中央社檔案照片）

（中央社台北27日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩在台北時間今晨不幸墜機身亡。布萊恩生前5度造訪台灣，還曾在訓練營指導台灣年輕球員。總統蔡英文今天推文表達哀悼。

在全球擁有廣大粉絲的前NBA球星布萊恩（Kobe Bryant），搭乘私人直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）罹難、享年41歲；他的13歲的二女兒吉安娜（Gianna）也在這起意外中身亡。

蔡總統今天推文表達哀悼之意：「在此謹向布萊恩的家人，以及所有在今天這起意外痛失摯愛者表達哀悼之意。Kobe啟發了一個世代的台灣年輕籃球員，他的傳奇將永存喜愛他者的心中。」

在台擁有超高人氣的布萊恩，過去訪台時也數次提到他非常喜歡台灣，他在2016年退役前最後一次參與明星賽，就曾預告他將再次造訪台灣，當年他也兌現承諾，在2016年6月26日第5度造訪寶島，在訓練營指導台灣年輕球員。（譯者：劉淑琴/核稿：陳亦偉）1090127

前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩墜機身亡，他過去受訪時數次透露他非常喜歡台灣。圖為2016年布萊恩抵台，指導高雄在地菁英籃球員。（中央社檔案照片）
前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩墜機身亡，他過去受訪時數次透露他非常喜歡台灣。圖為2016年布萊恩抵台，指導高雄在地菁英籃球員。（中央社檔案照片）
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