湖人主場喚Kobe 球迷：他的存在超越籃球

美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日過世，球迷聚集在湖人主場史泰博中心（Staples Center）外的廣場，追思紀念他。一名球迷拿著手繪的布萊恩畫像，供路人留言，寫下對布萊恩的思念。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月27日

（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）洛杉磯湖人主場史泰博中心（Staples Center）今天沒比賽，全美音樂盛會葛萊美獎在這裡舉行，場外卻有數百名球迷聚集，一聲聲喊著Kobe！Kobe！追思驟逝的球星布萊恩。

2016年退役的美國職籃NBA洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）今天搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，他13歲的女兒吉安娜（Gianna）同機罹難，消息一出，震驚體壇與全球球迷。

球場外的美國國旗、加州州旗與湖人隊旗都降半旗，向這位效力湖人20年的招牌球星致敬。一波一波人潮湧向球場，穿戴代表Kobe的24號、8號球衣，聚在一起向布萊恩說再見。

一名球迷拿著布萊恩與喬丹（Michael Jordan）在球場上對陣的海報，接受中央社訪問的時候一度哽咽。他說：「帶著這張海報，是要告訴大家，這就是布萊恩。」

這名26歲的球迷說，布萊恩是他從小到大學習的偶像，陪他度過人生許多艱難與挫折，「很多人想當喬丹，我小時候想當Kobe」。他說，今天聽到消息時完全說不出話來，現在心情還無法平復。

他說：「這是悲傷的一天，洛杉磯失去一個傳奇球員，失去了一個看板人物，他是陪伴無數人長大的偉大球星。」

靠近球場的一角，花圈上寫著「Kobe我們愛你，安息吧」，旁邊圍了一群人。有人低聲啜泣，有人坐在地上把頭埋在雙臂裡。一名球迷拿著花束，向布萊恩致敬，他說永難忘懷的是，布萊恩引退前的一場比賽，他要到布萊恩的簽名，還在球場邊與他擁抱。

「Kobe的存在超越了籃球」，這名球迷說，「我們都記得，Kobe為我們打下5次冠軍，每次我們都聚集在這裡慶祝，我記得每一幕，每次我站在哪裡。這是每個人的回憶，他把每個人都凝聚在一起，無論你的膚色、你從哪裡來，他比籃球更重要。」

一個舉著大旗的球迷說：「Kobe的過世震撼整個洛杉磯，他是個偉大的球員。」

一個老球迷帶著自己手繪的柯比畫像，供眾人在上面留下對Kobe的思念。他說：「希望這麼做可以療癒每個人，這個不幸的消息，不分國籍、或支持哪一隊，每個人都很難過。」

在場的每個人心中都有一段Kobe的故事，這個老球迷說：「很感謝Kobe在我生日那一天，2006年1月22日單場攻下81分，我永遠記得這一場比賽。感謝他為我們帶來的每一次冠軍。」（編輯：郭中翰）1090127

美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日過世，球迷聚集在湖人主場史泰博中心（Staples Center）外的廣場，追思紀念他。湖人主場26日沒有比賽，正在舉行音樂盛會葛萊美獎，場外降半旗向布萊恩致敬。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月27日

美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日過世，球迷聚集在湖人主場史泰博中心（Staples Center）外的廣場，追思紀念他。花圈上寫著，「柯比我們愛你，安息吧」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月27日

美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日過世，球迷聚集在湖人主場史泰博中心（Staples Center）外的廣場，追思紀念布萊恩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月27日