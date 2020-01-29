武漢肺炎情勢險峻 蘇貞昌令嚴管嚴辦不能有破口

行政院長蘇貞昌（立者）29日視察及慰勉中央流行疫情指揮中心時表示，武漢肺炎情勢有擴大且險峻，各部會應做好管理與管制，「不能有任何破口」。（行政院提供）中央社

（中央社記者葉素萍台北29日電）行政院長蘇貞昌今天說，武漢肺炎情勢有擴大且險峻，各部會應做好管理與管制，「不能有任何破口」；嚴管嚴辦，若有藉機要發災難財，要買口罩去送，相關海關、公平會、消保會等要立刻拿出辦法，「不然我們像個政府嗎？」

蘇貞昌今天視察及慰勉中央流行疫情指揮中心，活動未開放，行政院會後釋出影片。

蘇貞昌致詞時首先感謝大家在過年期間，因應武漢肺炎情勢加劇，大家認真負責、堅守崗位，甚至都沒有休息，他非常謝謝行政院副院長陳其邁以公衛背景醫師專業，全程督導，他同時感謝衛福部及相關部會人員盡心盡力，為國人健康嚴格把關。

蘇貞昌說，他今天特別到場，就是在還沒有正式上班前，要求所有人員為國人的健康把關，今天國人之所以還能夠如此穩定，正因為去年跨部會合作嚴格把關讓非洲豬瘟不入境台灣，「有政府、會做事」的形象在國人同胞心中有感覺，所以，到目前為止，民眾相信政府，認為政府可以放心。

他說，今天特別要求所有部會一定要盡心盡力，務必要滴水不漏，為國人健康把關，因為，「看起來武漢肺炎情勢有擴大而且也險峻」，台灣是在第一線而且往來頻繁，所以要考慮的事情方方面面，他很感謝指揮中心在大家努力下目前做得很好。

蘇貞昌說，他上次已經來過，今天特別要求部會首長要親自到，就是請部會首長注意這中心所做的決議是決策會議，接下來則是各部會主政責任所在，請各部會把主政該談的、該點的、該做的、該檢討的，通通檢討好，「只能更加油，不能有任何規避或退縮」，對於決議所要求的，務必全部到位而且全程緊盯，一直到疫情解決，請部會首長了解職責所在，督管所屬，業管業務一定要盡心盡力做好。

他認為，總的來說，不外幾個點，一是管理，一是管制；空間管理、活動管理，例如，醫院院內管理，不能有任何院內感染，這是衛福部；學校有分文學校、武學校，國防部也應了解，不是只有教育部的事；車船機載具、電影院、補習班種種，各部會自己的業管最清楚，不必一個個點、一個個交代，請各部會好好盤點，馬上就要上班，而且這不分上班下班，就空間管制「不能有任何破口」，部會責任所在，他嚴格要求。

行政院長蘇貞昌（前右）29日視察及慰勉中央流行疫情指揮中心，聽取相關部會防疫作為報告。（行政院提供）

蘇貞昌也說，接下來有哪些活動，只有各部會知道，例如要開學了、要考試了，各種活動，管制要強到哪個程度，相關活動要怎樣做，各部會就這方面的空間管理、活動管理做好。

此外，料的管制、人的管制，蘇貞昌說，料的管制就是口罩、醫療用品；相關防護衣、手術等用品，都是醫院使用的，民眾不會搶購，會搶購就是口罩，口罩是夠的；另外，武漢團出去了，中國團後天就全部走了，其他還有哪一些回來，既然已經有人、有地點了，出入境有飛機載具，不可能一個人飛回來，一定有載具，這些管制好，居家管理管制好，不能讓他趴趴走。

蘇貞昌說，用什麼方式才管制得好，過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間有專人天天打電話，現在有其他比較科技的方式管制，如果有不照管制的，根據傳染病防治法，立刻依法嚴辦，「這才像個政府，才是會做事」。

蘇貞昌指出，人民也希望看到政府管制，「絕對不會說你管他、辦他，反而全民覺得政府管太多」，他強調，這時候就是嚴管嚴辦、立刻管立刻辦，法務部、警政署、相關地方衛生局毫不客氣。

他也語氣強硬提到，如果有藉機要發災難財，有藉機還要買口罩去送的，相關的海關、公平會、消保會等都要立刻拿出辦法來，「不然我們像個政府嗎？連個海關都守不住、把關都把不住，這個也都必須要做好。」

人的管制方面，蘇貞昌指示須落實管制作為及民眾居家管理，並採取適宜或科技的管制方式，才能達到成效。若有民眾不遵守，須立即依「傳染病防治法」嚴懲嚴辦，法務部、警政署與相關地方衛生局需嚴格執行。

在假訊息防制方面，蘇貞昌表示，防疫期間絕不容許任何假訊息，應追究責任、依法嚴辦，各部會也應在第一時間澄清，以免讓假訊息擴散。此外，蘇貞昌表示，針對較容易感染的弱勢族群，例如安養院、長照中心或榮民之家等，相關部會也要做好完善照顧。若國人知道政府運作良好、嚴格管制、步步到位、相關物料不會短缺，民眾也會有信心。

蘇貞昌強調，武漢肺炎無法如非洲豬瘟阻絕於境外，且具潛伏期，但只要能做好「管理」及「管制」，相信就能達到防疫成效。也請相關部會利用此次機會落實衛教工作，讓國人不要過度恐慌，並使全國團結一致、同舟一命，並展現「有政府、會做事」的防疫作為。

另外，蘇貞昌在聽取相關部會防疫作為報告後表示，目前疫情越來越險峻，為保護國人同胞，他要人給人、要錢給錢，請各部會務必負起責任、盡心盡力，並隨時與中央流行疫情指揮中心配合，如有狀況立即陳報，若未陳報以致產生破口，絕對嚴辦，請相關部會瞭解職責所在。（編輯：林興盟）1090129