巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功

巴黎CEP馬拉松鈍劍挑戰賽1日到2日舉辦，台灣小選手主動向主辦單位爭取懸掛中華民國國旗成功。教練歐豐銘（左至右）與選手吳若榛、黃靖詠、陳奕通、陳宣豪、許勝閎開心在國旗前合影。（奧林擊劍提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 109年2月3日

（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）巴黎CEP馬拉松鈍劍挑戰賽1日至2日舉辦，台灣選手陳奕通奪下男子鈍劍銀牌佳績。此外，賽前，台灣小選手更鼓起勇氣、主動向大會爭取成功在會場懸掛中華民國國旗，令人敬佩。

巴黎CEP馬拉松鈍劍挑戰賽今年邀請U14（14歲以下）及U17（17歲以下）兩組共803位國際選手參賽，台灣由教練歐豐銘帶隊，帶領U17選手吳若榛（亞錦賽國手）、陳奕通（亞錦賽國手），以及U14選手許勝閎（亞錦賽國手）、陳宣豪、黃靖詠共5人出賽。

2日比賽結束，陳奕通在278名參賽選手中脫穎而出，奪下男子鈍劍銀牌。吳若榛、許勝閎也分別獲得了女子鈍劍第5名、男子鈍劍第9名的好成績。陳宣豪排名第19，黃靖詠第30名。

巴黎CEP馬拉松鈍劍挑戰賽1日到2日舉辦。由教練歐豐銘（右1）帶隊，陳奕通（右2）奪下男子鈍劍銀牌，吳若榛（左2）獲得了女子鈍劍第5名的好成績。（奧林擊劍提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 109年2月3日

陳奕通向中央社記者表示：「很高興可以連續在歐洲巡迴賽羅馬站與巴黎CEP馬拉松鈍劍挑戰賽中奪牌，能跟高水準的選手比賽並奪下獎牌，對我來說是非常棒的經驗。我會繼續做好準備，希望在今年亞洲青少年錦標賽與世界青少年錦標賽有更好的表現。」

除了精彩的比賽成績外，小選手也因主動向主辦單位爭取會場懸掛中華民國國旗而展露可貴的勇氣與行動力。

選手1月29日抵達會場時，發現未掛會旗或國旗。隔天雖掛上了中華民國奧會旗，但隊員紛紛表示，2年前巴黎參賽時會場懸掛的是中華民國國旗，且今年出賽前主辦單位也答應教練能使用國旗。

因此小選手討論後，決定不麻煩教練與家長，派出英文能力較好的陳宣豪和許勝閎，趁工作人員在調整旗幟時，表達希望大會將奧運會旗更換成國旗。

12歲選手陳宣豪接受中央社記者採訪時，說他當時心裡想的只是：「其他國家都是國旗，為什麼只有我們是奧會旗？雖然我們被教導奧會旗是可以接受的，但還是想為我們自己試著爭取看看。」

陳宣豪表示：「我發現他們不會英文，就拿出手機翻譯軟體，後來他們找來會說英文的人，我拿著2年前會場懸掛國旗的照片給他們看，才順利溝通我們的想法。」

主辦單位也很快地找出中華民國國旗，懸掛於比賽會場。根據陳宣豪所說，溝通後才發現，法國工作人員似乎以為他們就是「台北隊」，而非「台灣隊」。

對於中國隊可能的壓力，陳宣豪坦承：「一開始也是有點擔心，但後來覺得還是要去做。」（編輯：陳永昌）1090203