U19女壘世界盃 台灣女婿護國旗遭趕出場

（中央社記者林宏翰加州爾灣17日專電）中華隊參加U19世界盃女壘賽，今天在延長賽以3比2擊敗中國隊，不過場外因旗幟爭議使得比賽一度暫停，一名台灣女婿為了國旗發聲，遭大會人員趕出場。

中華隊赴美國加州爾灣參加U19世界盃女壘賽，最後一場比賽在今天晚間出戰中國隊，雙方正規7局打完1比1平手。中華隊在延長賽的突破僵局制，靠著林紀紜的三壘安打建功，3比2獲勝。

台灣僑胞熱情相挺，加上隨隊加油的親友團，上百人坐在一壘側的觀眾席，手拿小國旗，整場比賽加油聲不斷。不過6局下結束時，發生旗幟爭議，比賽暫停約5分鐘。

當時有僑胞拿出大面的中華民國國旗，大會派人制止，美國籍的台灣女婿哈立德（Adam Khalid）幫忙出聲，向工作人員表達：「這裡是美國，不是中國，我們享有言論自由。」但隨後遭保全要求離開觀眾席。

哈立德原先不願離席，但大會人員立場強硬，為此暫停比賽，要求他在2分鐘之內離席，並警告「為了孩子著想，若不離開，我們要停止比賽」。哈立德離席之後，比賽才繼續進行。

中央社記者向主辦單位世界棒壘總會（WBSC）詢問比賽暫停的原因時，得到官方回應為：「因為觀眾的個人行為，與旗幟無關。」

本屆U19世界盃女壘賽10日開打，台灣循奧會模式，以中華台北的名義參賽，官方旗幟採用中華奧會會旗。預賽首日，就有僑胞在觀眾席上揮舞國旗遭到制止，後來幾天，大會允許手拿的小國旗進場，禁止大型旗幟。

今天對上中國隊，有不知情的僑胞拿出大型國旗遭到制止，在一旁幫忙出聲的哈立德被迫離開觀眾席。雖然大面國旗收了起來，僑胞仍手拿小國旗，更賣力為中華隊加油，並且盼到最終的勝利。（編輯：林憬屏）1080817