傅崐萁恢復黨籍案 國民黨中常會通過

（中央社記者余祥台北5日電）國民黨中常會今天通過花蓮縣無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，至於是否即刻恢復黨籍，國民黨文傳會代理主委王育敏表示，這還有程序問題，黨中央會再做相關處理讓程序完備。

國民黨下午召開中常會，中常委李昭平臨時提案，為擴大國民黨力量，協助國民黨重返執政，傅崐萁在民國103年及108年兩度申請恢復黨籍，皆未獲核准，擬請常會核准傅崐萁申請恢復黨籍。

今天出席中常會的中常委共23人，此提案獲得蔣根煌、曾文培、呂學樟、蕭景田、林文瑞等共22位中常委連署，僅有傅崐萁妻子、中常委徐榛蔚未加入連署；國民黨文傳會代理主委王育敏會後轉述時表示，會中通過恢復傅崐萁黨籍案。

至於會中是否有不同意見，王育敏表示，考紀會提出程序問題，但中常委多數認為，這涉及到立法院黨團戰力的問題，以及傅崐萁在立法院正副院長選舉皆投票給國民黨的候選人，因此認為應恢復傅崐萁的黨籍，最終代理主席林榮德裁示此案通過。

與會人士進一步表示，考紀會在會中解釋，一般的恢復黨籍案，程序上須經由地方黨部的考紀會以及委員會兩個會議通過，並送交中央考紀會通過，才算是恢復黨籍。

與會人士說，若真的要由中常會決議恢復傅崐萁的黨籍，考紀會也在會中建議，應先由中常會修正「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」，多加一條若有特殊情節，可由中常會決議恢復黨籍，才於法有據，符合程序。

不具名中常委表示，他們都支持傅崐萁恢復黨籍，但程序上應該合乎規定，而非由中常會凌駕制度，會中也有幾位中常委發言，但傅崐萁妻子徐榛蔚在會中發言強調，傅崐萁對國民黨的貢獻等，最後許多常委也不想再為此爭論。

王育敏表示，後續如何讓程序完備，黨中央會再進行研議。（編輯：黃國倫）1090205