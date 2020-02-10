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賴清德結束訪美行程返台 對政府防疫能力有信心

最新更新：2020/02/10 07:37
準副總統賴清德（中）10日返抵國門，雖然經過長途飛行，但依舊神采奕奕，他表示，很高興能以副總統當選人身分去美國參加國家祈禱早餐會，自己也拜訪了一些朋友，過程非常順利。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年2月10日
準副總統賴清德（中）10日返抵國門，雖然經過長途飛行，但依舊神采奕奕，他表示，很高興能以副總統當選人身分去美國參加國家祈禱早餐會，自己也拜訪了一些朋友，過程非常順利。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年2月10日

（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）準副總統賴清德結束訪美行程今天清晨返回台灣，他在受訪時呼籲民眾配合政府，相信以台灣的國際水準防疫經驗、公共衛生和醫療體系，絕對有能力面對武漢肺炎疫情。

賴清德在4時49分許返抵國門，雖然經過長途飛行，但依舊神采奕奕，他在接受媒體採訪時表示，很高興能以副總統當選人身分去美國參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），自己也拜訪了一些朋友，過程非常順利，感謝大家支持。

賴清德說，自己雖然人在美國，但是心在台灣，因為台灣目前正面臨防疫的工作，政府雖然做得非常好，但民眾看起來還是相當有戒心。特別是第一線防疫工作人員都非常辛苦，常常有新的狀況產生，政府在第一線已竭盡所能做好防疫工作，請民眾不必恐慌。

賴清德指出，民眾只要接受政府指揮，配合所有防疫工作，相信以台灣的國際水準防疫經驗、公共衛生和醫療體系，絕對有能力面對這一波疫情，大家不用恐慌。

賴清德此行是以個人身分訪美，除了拜訪美國聯邦參眾兩院議員，與美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）共同出席國際宗教自由圓桌論壇（IRF），也前往美國國務院與白宮國安會和美方官員會晤。

賴清德也出席華府一年一度的國家祈禱早餐會，與美國總統川普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）等多位重量級美國官員同場，並前往華府智庫哈德遜研究所 （Hudson Institute）與多位兩岸、美中台關係專家學者舉行閉門會談。（編輯：陳彥鈞）1090210

準副總統賴清德表示，民眾只要接受政府指揮，配合所有防疫工作，相信以台灣的國際水準防疫經驗、公共衛生和醫療體系，絕對有能力面對這一波疫情。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年2月10日
準副總統賴清德表示，民眾只要接受政府指揮，配合所有防疫工作，相信以台灣的國際水準防疫經驗、公共衛生和醫療體系，絕對有能力面對這一波疫情。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年2月10日
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