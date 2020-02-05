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賴清德華府同框美國官員 共倡宗教自由

最新更新：2020/02/05 09:37
副總統當選人賴清德（左）4日受邀出席「國際宗教自由圓桌會議」活動，與美國國際宗教自由大使布朗貝克（右）同框。圖為兩人在活動結束後於場邊互動談話。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月5日
副總統當選人賴清德（左）4日受邀出席「國際宗教自由圓桌會議」活動，與美國國際宗教自由大使布朗貝克（右）同框。圖為兩人在活動結束後於場邊互動談話。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月5日

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）副總統當選人賴清德今天與美國宗教自由大使布朗貝克等人，出席宗教自由圓桌會議。這是台美斷交以來，首度有副總統當選人與美國高層共同出席在國會山莊舉辦的公開活動。

賴清德今天出席國際宗教自由圓桌（IRF）在國會山莊舉辦的活動。布朗貝克（Sam Brownback）以台灣副總統當選人身分介紹賴清德。

賴清德在致詞時引述總統蔡英文去年在新竹舉行的「台灣國際宗教自由論壇」的講話指出，作為一個民主國家，宗教自由是台灣對國際社會最至關重要的貢獻。

他表示，台灣是個年輕、勇敢、有活力的民主國家，維護人民的信仰自由。台灣也與許多國家合作，為促進全球宗教自由共同努力。

賴清德並引述美國副總統彭斯（Mike Pence）的講話指出，「美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路。」賴清德也指出，民主與宗教自由是台灣的重要資產，自由的宗教是台灣文化的必要基石。

他也指出，過去幾年，中國除了在東海與南海擴展軍事影響力外，也從未停止對台灣國際舞台的壓迫。

賴清德表示，台美在外交政策上共享理念，台灣也將與美國和國際社會積極合作，實現共同目標，保護宗教自由，建設一個不受宗教迫害與恐懼的世界。（編輯：陳永昌）1090205

副總統當選人賴清德4日受邀出席「國際宗教自由圓桌會議」在華府舉辦的活動，不只與美國國際宗教自由大使布朗貝克同台，並公開致詞約5分鐘時間。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月5日
副總統當選人賴清德4日受邀出席「國際宗教自由圓桌會議」在華府舉辦的活動，不只與美國國際宗教自由大使布朗貝克同台，並公開致詞約5分鐘時間。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月5日
副總統當選人賴清德（右）4日出席「國際宗教自由圓桌會議」活動，活動結束後與多位與會人士互動並自拍合照。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月5日
副總統當選人賴清德（右）4日出席「國際宗教自由圓桌會議」活動，活動結束後與多位與會人士互動並自拍合照。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月5日
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