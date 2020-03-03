南部電廠升級 減碳量等同逾千座大安森林公園效益

台電3日表示，南部電廠環保升級計畫自2015年起啟動，氮氧化物排放年減超過6成，二氧化碳減排近40萬噸，等同逾千座大安森林公園的吸碳量效益。（圖取自台電網頁taipower.com.tw/TC）

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台電表示，自2015年起啟動的南部電廠環保升級計畫，包括電廠4部機組、共7台氣渦輪機已完成環保設備更新，氮氧化物排放年減超過6成，二氧化碳減排近40萬噸，等同逾千座大安森林公園的吸碳量效益。

台電今天發布新聞稿指出，為了兼顧供電與環保，台電在2015年啟動南部電廠環保升級計畫，4部機組、共7台氣渦輪機，陸續完成機組熱元件升級更新。

設備升級後，氮氧化物（NOx）排放年減超過60%，將近1400噸。二氧化碳排放年減近40萬噸，等同超過1000座大安森林公園的吸碳量。

台電解釋，複循環機組分為前段氣渦輪機發電及後段熱回收鍋爐發電，透過燃燒天然氣，讓高溫、高壓的熱燃氣推動氣渦輪機葉片，再帶動發電機轉換成為電力。南部電廠更新承受熱燃氣相關元件，包含低氮氧化物燃燒器、氣渦輪機葉片等，提升燃燒效率後，即可降低排放，更可延長機組大修週期，全場每小時發電能力還能增加8.47萬瓩。

南部電廠歷史悠久、成立於1955年，是國民政府來台後首座興建火力電廠，也是台電唯一在都市的電廠。南部電廠當時肩負南部穩定供電責任，走過重工業發展、設立全世界首個加工出口區及高科技園區轉型。

台電說，原本興建3部燃煤機組與3部氣渦輪機組，不過，南部電廠自1990年代起，陸續更新為4部燃氣複循環發電機組，目前總裝置容量達111.78萬瓩，年發電量約80億度，等同高雄地區用電每4度就有1度來自這座電廠。（編輯：郭無患）1090303