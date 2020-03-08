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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

口罩國家隊幕後推手是他 經濟部最強歐吉桑沈榮津

最新更新：2020/03/08 19:51

（中央社記者潘姿羽台北8日電）武漢肺炎疫情發展瞬息萬變，短短2個多月，全球確診病例數即破萬，台灣靠著超前部署、資訊公開，防疫表現獲得國際肯定，「口罩國家隊」進一步打響台灣製造名聲，其中穿針引線的經濟部長沈榮津功不可沒。

出身技職教育體系，今年69歲的沈榮津從台北工專畢業後，就從經濟部工業局的科員幹起，從工業局長、加工區處長、中部辦公室主任，經濟部主任秘書、經濟部次長，一步一步往上爬。

他深信，政府官員必須實地觀察業界生態，才能以「同理心」替業者解決困難，擔任工業局副局長時，曾一天連跑15家公司訪廠，至今每天工作超過12個小時也不喊累，因此外界常以「台灣牛」形容他。

也因為沈榮津勤走企業，從基層建立與各工商企業大老闆的好交情，常常一通電話就可溝通並解決問題，因此事必躬親、注重細節數字的他，也常讓經濟部業務同仁備感壓力。

農曆春節期間武漢肺炎疫情爆發，行政院2月初毅然決定建置60條口罩生產線後，沈榮津便與工具機業者攜手推動「口罩國家隊」，從早到晚，幾乎都可見沈榮津的身影在工廠穿梭，才能在短短的25天內完成這項「不可能的任務」。

「沈部長喔，他真的就是不眠不休」，被問起對沈榮津的印象，工具機暨零組件同業公會理事長許文憲拋出了這樣一句話，並開玩笑地形容沈榮津是「勞碌命部長」。

許文憲說，沈榮津一直以來跟企業互動非常緊密，也給予很多協助，打電話就找的到人；有些業者會抱怨需要時都找不到主管機關的官員，但這件事情放在經濟部「不可能啦！」

無黨籍立委林昶佐也回憶，有次聚餐沈榮津在尾聲才趕到場，但不僅沒用餐、也沒管別人的話題，坐下來就一通又一通電話聯絡協調口罩產線進度，「他雖然到場，但其實更像是換了一個場所繼續趕工，追進度。」

總統蔡英文5日特別至生產基地對口罩國家隊表達謝意，她笑說，行政院長蘇貞昌有次原本要打電話找沈榮津，但聽說沈前一天忙到半夜1時才回家後，「他（蘇貞昌）就不敢打電話給他（沈榮津）了」，並讚許沈榮津是「有史以來最受到產業界支持」的經濟部長。

而在全民防疫的非常時期，經濟部臉書不時可見「感謝經濟部最強歐吉桑」以及「PRO級的歐吉桑」等網友回應，經濟部長不再只是「董事長的董事長」，更是與民眾並肩站在一起，守護台灣的「抗疫歐吉桑」。（編輯：林孟汝）1090308

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