口罩實名制2.0將試辦網路販售 最快12日上路

行政院研議「口罩實名制2.0」，將試辦網路販售，民眾不用再到藥局排隊買口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院研議「口罩實名制2.0」，將試辦網路販售，民眾不用再到藥局排隊買口罩。細節將待明天行政院長蘇貞昌拍板後對外宣布，最快可望12日上路。

因應武漢肺炎，2月6日起實施購買口罩實名制，民眾買口罩須持健保卡到健保特約藥局購買，成人口罩7天內限購3片，兒童口罩7天內5片。

由於口罩產能提升，行政院副院長陳其邁日前表示，目前政委唐鳳及同仁正加緊努力，分析健保資料庫大數據，思考如何讓民眾更便利取得口罩。

政院官員說，3月4日起政院已啟動「口罩實名制2.0」相關方案的討論，將根據過去的銷售紀錄、健保資料庫中累積的大數據，對於出現較多存貨的藥局，在送貨上調降或暫緩，讓多出來的口罩來做更有效率的出售。

政院官員表示，因此這些多出來的口罩，將試辦以網路販售，讓民眾買口罩更便利。至於網路販售的方式與細節，將待明天蘇貞昌拍板定案後，再對外宣布，最快12日上路。（編輯：林興盟）1090308